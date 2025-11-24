Jahreshoroskop 2026 für Stier-Mann

Hier finden Sie das Horoskop vom Stier-Mann für 2026. Zwischen Himmel und Erde – 2026 wird ein Jahr in neuer Harmonie.

24. November 2025 - 06:37 Uhr

Das Jahr 2026 empfängt ihn mit einer Mischung aus Neuerung und Beständigkeit. Uranus bleibt ein treibender Wind, der seine Wurzeln sanft lockert und Lust auf Veränderung weckt. Doch Venus schenkt ihm zwischendurch Oasen der Geborgenheit. Während der Frühsommer eine Fülle an Energie birgt, spiegelt der Herbst den Zauber des Neubeginns wider. Saturn mahnt zur Geduld, während Jupiter mit Wachstum lockt. Vor allem zu Beginn und zum Ende des Jahres begleitet Zuversicht sein Leben. 2026 wird für ihn ein Jahr, das ihn auffordert, Altes loszulassen und mutig das zu ergreifen, was neu auf ihn wartet – mit beiden Händen und offenem Herzen.

Horoskop für Stier-Mann: Liebe, Flirt, Partnerschaft

Wenn Venus ab Ende März sein Zeichen berührt, spürt er ein Prickeln bis in die Fingerspitzen. Die Liebe blüht auf – sei es in einer bestehenden Partnerschaft oder beim aufregenden Spiel der Verführung. Besonders April und Mai eröffnen tiefe Nähe und neue Verbundenheit. Der Sommer verlangt dagegen Fingerspitzengefühl: Eifersucht oder das Gefühl, nicht ausreichend gesehen zu werden, können kleine Gewitter bringen. Im Herbst klärt sich dann die Luft, und leidenschaftliche Begegnungen und ehrliche Gespräche lassen Herzen wachsen. Gegen Jahresende schenkt Venus ihm die Chance, sich auf einer neuen Ebene zu öffnen und Liebe ganz neu zu erleben.

Erfolg und Finanzen für Stier-Mann

Beruflich steht ihm ein äußerst produktives Jahr bevor. Bereits im Frühjahr eröffnen sich Möglichkeiten zum Wachstum: Spannende Projekte, die lange gereift sind, finden jetzt fruchtbaren Boden. Im April und Mai glänzt er mit Tatkraft und Ausdauer, wodurch lukrative Chancen entstehen. Finanzielle Klarheit herrscht besonders im Juni – jetzt gilt es, Einnahmen zu sichern und nicht zu riskant zu agieren. Im Sommer sollte er auf spontane Ausgaben achten, gegen Ende des Jahres locken wiederum Gelegenheiten für geschickte Investitionen. Besonders Merkur beschert ihm starke Kommunikationsphasen, in denen er seine Ideen überzeugend vorbringen kann.

So steht es um die Gesundheit und Fitness vom Stier-Mann

Das Jahr beginnt für ihn kraftvoll – Mars und Sonne schenken ihm Energie und Motivation zum Jahresstart. Bis in den Frühling hinein fühlt er sich vital, kann mit Bewegung und bewusster Ernährung viel für sich tun. Die wärmeren Monate verlangen nach frischer Luft, vielleicht sogar nach einem Perspektivwechsel und neuen Sportarten. Im wechselhaften Spätsommer ist es ratsam, auf seine Bedürfnisse zu hören und Überforderung zu vermeiden – kleine Auszeiten wirken Wunder. Im November und Dezember findet er wieder zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Viel Erdung, aber auch Offenheit für kleine Abenteuer, halten ihn fit durch das ganze Jahr.

Große Stärken und kleine Schwächen

Stille Kraft und sinnliche Sehnsucht zeichnen diese Persönlichkeit aus.

In seinem Wesen verbindet sich standhafte Erdverbundenheit mit einer stillen Sehnsucht nach dem Genuss des Lebens. Er ist ein Fels in der Brandung, treu und zuverlässig, doch gibt es kaum jemanden, der feinere Antennen für die Schönheit des Moments besitzt. Seine Stärke liegt im Durchhaltevermögen und in unerschütterlicher Loyalität. Doch manchmal schlägt das Beharrende in Starrsinn um. Sein feines Gespür für Harmonie und Sicherheit kann ihn zögern lassen, wenn Veränderungen anstehen, und in seltenen Momenten neigt er dazu, sich in materiellen Dingen zu verlieren. Dieses Jahr wird ihm bewusst machen, dass kleine Schwächen liebevoll angenommen werden dürfen – sie machen ihn menschlich und einzigartig.

Was ihn stark macht:

Das neue Jahr schenkt ihm die Gunst der Venus und lässt sein Herz für neue Erfahrungen aufblühen. Kreativität und Sinnlichkeit werden zu treuen Begleitern, besonders wenn Sonne und Venus im Frühling Hand in Hand durch sein Leben wandern. Beruflich eröffnet sich ihm die Möglichkeit, mit Geduld und Fleiß neue Projekte zum Erfolg zu führen. Freundschaften dürfen wachsen, und in Herzensangelegenheiten zeigen sich völlig neue Seiten. Vor allem von Ende März bis Mitte Mai ist sein Stern günstig – jetzt darf er sich wagen, mit seinem Wesen zu leuchten und über sich hinauszuwachsen. Die Kraft der Erde trägt ihn, und sein Gespür für das Richtige wird in entscheidenden Momenten wie ein sicherer Kompass wirken.

Was ihn schwach macht:

Pluto stellt ihn auf die Probe, möchte starre Muster aufbrechen und zwingt ihn, sich alten Ängsten und neuen Fragen zu stellen. Im Sommer mischen Jupiter und Venus die Karten, es fällt schwer, Maß zu halten – sei es emotional oder finanziell. In der zweiten Jahreshälfte droht Überforderung, wenn zu viele Veränderungen auf ihn einstürmen. Es ist ratsam, sich selbst zu vertrauen, aber auch offen für Rat und Inspiration zu bleiben. Geduld und Flexibilität sind gefragt, wenn sich Veränderungen nicht sofort einordnen lassen. Der Weg durchs Dickicht führt manchmal über ungewohnte Pfade.

Welches Sternzeichen passt zum Stier-Mann?

Die besten Chancen im Jahr 2026 haben Widder, Stier, Krebs, Löwe und Fische.

Stier-Widder

Bei dieser temperamentvollen Frau kann er unmöglich widerstehen – hier knistert es gewaltig und die Anziehung ist spürbar.

Stier-Stier

Zwei Genießer auf gleicher Wellenlänge: Beide teilen die Freude am Schönen und wissen genau, was sie aneinander haben.

Stier-Zwilling

Ihre unterschiedlichen Temperamente sorgen häufig für Konflikte im Alltag – manches bleibt trotz aller Euphorie ein Kompromiss.

Stier-Krebs

Mit ihrer gefühlvollen Art gibt sie ihm Geborgenheit und inspiriert seine Sinnlichkeit – an ihrer Seite fühlt er sich angekommen.

Stier-Löwe

Beide eint die Lust am Luxus. Gemeinsame Stunden im Glanz schweißen sie zusammen und schaffen ein solides Fundament.

Stier-Jungfrau

Gemeinsam meistern sie den Alltag spielerisch. Ihre genießerische Gemächlichkeit macht es ihm aber auf Dauer schwer.

Stier-Waage

Obwohl sie manchmal andere Vorstellungen haben, genießt er die Zweisamkeit mit dieser charmanten Dame voller Hingabe.

Stier-Skorpion

Sofern er ihr treu bleibt, erleben sie tiefe Erotik und intensive Gefühle. Für die große Liebe braucht es aber viele Kompromisse.

Stier-Schütze

Mit ihr locken neue Abenteuer. Doch während sie die Freiheit sucht, empfindet er schnell Grenzen – das sorgt für Spannungen.

Stier-Steinbock

Beide planen gerne und setzen Vorhaben konsequent um. Allerdings kann es recht kühl werden, da oft die Leidenschaft fehlt.

Stier-Wassermann

Konservative Werte treffen auf kreative, wilde Ideen. Er kann sie kaum einfangen und muss mit ihrem Freiheitsdrang umgehen.

Stier-Fische

Harmonie pur, solange er sie nicht zwingen will, zu bodenständig zu werden. Mit Einfühlungsvermögen gelingt das Miteinander.