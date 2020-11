Innenminister: Terroranschlag in Wien mit mehreren Toten hat islamistisches Motiv

Mitten in der österreichischen Hauptstadt fallen Schüsse, es gibt Tote und Verletzte. Kanzler Kurz spricht von einem "widerwärtigen Terroranschlag". Am Morgen danach gibt es neue Details, dem Innenminister zufolge hatte der Angriff ein islamistisches Motiv.

Polizeibeamte patrouillieren am frühen Morgen auf einer abgesperrten Straße in Wien.

Wien - Die Terrorattacke von Wien geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen.

Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen. Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1.000 Beamte seien in Wien im Einsatz. "Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt", sagte Nehammer. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Vier Passanten sterben bei Terroranschlag in Wien

Auch einen Tag später sorgt der Angriff in der Wiener Innenstadt für großes Entsetzen. Mittlerweile ist klar, dass neben dem erschossenen Attentäter vier Passanten ums Leben gekommen sind. Wie sich spät am Montagabend herausstellte, ist eine Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen – das sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im ORF. Am Dienstagmorgen teilte die Polizei dann mit, dass es ein weiteres Todesopfer, einen Mann, gibt. Später bestätigte Nehammer der Nachrichtenagentur APA, dass eine weitere Frau ums Leben gekommen ist. 15 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Die Suche nach einem weiteren Attentäter lief unterdessen auch in der Nacht auf Hochtouren. Aufgrund der Gefahrensituation wurden die Bürger aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Schüler müssen am Dienstag in Wien nicht zur Schule.

Bei dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Bundeskanzler Kurz: "Widerwärtiger Terroranschlag"

Bei dem Terrorangriff waren am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel von den Tätern zahlreiche Schüsse abgefeuert worden. Die Angreifer zielten nach Darstellung von Augenzeugen auf Menschen in den Lokalen und den Gastgärten. Die Hintergründe der Tat blieben auch nach Stunden noch unklar. "Wer einen von uns angreift, greift uns alle an", sagte der Innenminister Karl Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als "widerwärtigen Terroranschlag".

Bewaffnete Polizisten nach dem Anschlag im Wiener Stadtzentrum. © Ronald Zak/AP/dpa

Bürgermeister Ludwig erklärte, dass der erschossene Attentäter wohl keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen habe. Dies werde derzeit noch näher untersucht. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen. Er war "sehr umfassend vorbereitet", wie Ludwig sagte. Die Polizei überprüft derzeit noch die Identität des Attentäters.

Auch nach Mitternacht gab es noch keine Entwarnung. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt war weiträumig abgesperrt. Soldaten wurden zum Objektschutz beordert. Innenminister Nehammer erneuerte den Appell an die Wiener in der Nacht: "Meiden sie die Innenstadt", sagte er.

Laut Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte

Nach Darstellung der Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte. An dem Angriff seien mehrere Täter mit "Langwaffen" beteiligt gewesen. Die ersten Schüsse seien in der Seitenstettengasse abgegeben worden, einer belebten Straße im Zentrum. Dort befindet sich auch die Synagoge. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne nicht gesagt werden, ob sie eines der Ziele war. "Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge (...) als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren."

Bundeskanzler Kurz forderte die Bevölkerung auf, weiter an einem sicheren Ort zu bleiben. "Ob es möglich ist, morgen in der Früh ganz normal das öffentliche Leben aufzunehmen, das wird stark von der heutigen Nacht abhängen und ob es gelingt, die Verdächtigen zu fassen beziehungsweise auszuschalten." Ein antisemitischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Zugleich fügte er hinzu: "Wir können zu dem Hintergrund noch nicht wirklich etwas sagen."

Schwerbewaffnete Einsatzkräfte sind nach den Schüssen in der Wiener Innenstadt im Einsatz. © Ronald Zak/APA/dpa

Die Polizei rief die Bevölkerung ebenfalls dazu auf, öffentliche Plätze zu meiden. "Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet", hieß es bei Twitter. Zudem wurde darum gebeten, übers Internet keine Gerüchte zu verbreiten. "KEINE Videos und Fotos in sozialen Medien posten, dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung!"

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen versicherte auf Twitter: "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen." Auch international wurde der mutmaßliche Anschlag von zahlreichen Spitzenpolitikern verurteilt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Deutsch auf Twitter: "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben."

In Frankreich hatte es in den letzten Wochen drei Anschläge gegeben, die Ermittler gehen jeweils von einem islamistischen Hintergrund aus.