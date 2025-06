Hydrangea pflegen: Wie Hortensien üppig blühen

Üppige Blüten, satte Farben: Hortensien sind die Stars im Sommergarten. Doch damit sie ihre volle Pracht entfalten, braucht es die richtige Pflege. Darauf kommt es bei Standort, Gießen und Schnitt an.

© April Story/iStock via Getty Images

Kaum eine Gartenpflanze verzaubert mit so viel Blütenpracht wie die Hortensie. Ihre opulenten Blütenbälle in Rosa, Blau, Weiß oder Violett machen sie zu einem echten Sommerstar in Beeten, Kübeln und auf Balkonen. Damit Hortensien, auch bekannt als Hydrangea, jedes Jahr wieder üppig blühen und gesund bleiben, braucht es etwas Wissen zur richtigen Pflege - vom richtigen Standort über das Gießen bis zum perfekten Schnitt.

Halbschattig bis schattig

Hortensien bevorzugen einen halbschattigen bis schattigen Platz, denn zu viel direkte Sonne kann die Blätter verbrennen und die Blüte beeinträchtigen. Ein Platz im lichten Schatten, zum Beispiel unter großen Bäumen oder an einer Hauswand mit Morgen- oder Abendsonne ist ideal. Zudem sollte es sich um einen windgeschützten Ort handeln, da starke Winde die Blüten und Zweige beschädigen können.

Boden und Pflanzsubstrat

Hortensien lieben einen humosen, leicht sauren bis neutralen Boden mit guter Wasserspeicherfähigkeit. Schwere Lehmböden sollten mit Sand und Kompost verbessert werden, damit das Wasser gut abfließen kann. Staunässe gilt es zu vermeiden, da dies zu Wurzelfäule führen kann. Im Topf sollte hochwertige, torffreie Hortensienerde verwendet werden.

Gießen und Düngen

Hortensien sind wasserhungrige Pflanzen, besonders in der Blütezeit und an heißen Tagen. Der Boden sollte gleichmäßig feucht, aber nicht nass sein. Trocknet die Erde zu stark aus, welken die Blätter und die Blüten verblassen. Deshalb regelmäßig und großzügig gießen - am besten morgens oder abends, um Verdunstung zu minimieren.

Für eine üppige Blüte brauchen Hortensien Nährstoffe. Ein ausgewogener Dünger mit einem Anteil von Stickstoff, Phosphor und Kalium unterstützt das Wachstum und die Blütenbildung. Von April bis Juli sollten die Pflanzen alle vier bis sechs Wochen mit einem Hortensien- oder Universaldünger versorgt werden. Aber nicht überdüngen! Das fördert vor allem viele Blätter, aber wenige Blüten.

Schnitt - wann und wie?

Ein regelmäßiger Schnitt fördert die Luftzirkulation und beugt Krankheiten vor, der Zeitpunkt hängt von der Hortensienart ab. Die Bauernhortensie (Hydrangea macrophylla) blüht an altem Holz und sollte daher nur nach der Blüte im Sommer leicht ausgelichtet werden. Ein starker Rückschnitt im Frühjahr kann die Blüte im selben Jahr verhindern.

Rispenhortensie (Hydrangea paniculata) und Schnellballhortensie (Hydrangea arnorescens) blühen am neuen Holz und können deshalb im späten Winter oder frühen Frühjahr kräftig zurückgeschnitten werden, um ein buschiges Wachstum und viele Blüten zu fördern.

Die Blütenfarbe beeinflussen?

Bei manchen Hortensienarten, besonders der Bauernhortensie, lässt sich die Blütenfarbe durch den pH-Wert des Bodens steuern: Saure Böden (pH unter 6) führen zu blauen Blüten. Neutrale bis alkalische Böden (pH über 7) fördern rosa bis rote Blüten. Mit speziellen Boden-pH-Senkern oder Kalk lässt sich dieser Effekt gezielt beeinflussen.