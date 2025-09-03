Hurrikan "Lorena" zieht auf Urlaubsregion in Mexiko zu

Schulunterricht fällt aus, Strände werden gesperrt: Hurrikan "Lorena" bringt Cabo San Lucas in Alarmbereitschaft. Was Urlauber und Einheimische jetzt erwartet.

Cabo San Lucas

Hurrikan "Lorena" zieht über den Pazifik auf den Nordwesten Mexikos zu. Im Bundesstaat Baja California Sur, in dem sich auch beliebte Urlaubsziele befinden, fällt angesichts der vorhergesagten starken Regenfälle der Schulunterricht bis auf weiteres aus, wie Gouverneur Víctor Castro auf einer Sondersitzung des örtlichen Zivilschutzes mitteilte. Die Anwohner der gefährdeten Gebiete wurden aufgefordert, sich von Gewässern fernzuhalten.

"Lorena" wurde am Mittwoch von einem Tropensturm zu einem Hurrikan der Kategorie 1 heraufgestuft. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC in Miami befand sich der Wirbelsturm mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde etwa 185 Kilometer südwestlich des Ferienortes Cabo San Lucas.

Vor Erreichen des Festlandes könnte die Stärke des Hurrikans laut den Meteorologen noch schwanken. "Lorena" werde voraussichtlich vorübergehend über dem Meer die Kategorie 2 erreichen, bevor er am Freitagmorgen (Ortszeit) womöglich als Tropensturm an der Westküste der Halbinsel auf Land treffe, teilte der mexikanische Wetterdienst mit. Anschließend werde der Sturm über Land in östlicher Richtung zum Golf von Kalifornien weiterziehen.