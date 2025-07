Hunderte Teilnehmer beim Elbeschwimmen in Dresden

In Badesachen oder bunten Kostümen in der Elbe schwimmen - das ist einmal im Jahr in Dresden möglich. Das Elbeschwimmen hat inzwischen schon eine jahrzehntelange Tradition.

dpa | 27. Juli 2025 - 11:58 Uhr

Hunderten Menschen machen beim Elbeschwimmen mit. © Frank Hammerschmidt/dpa

Audio von Carbonatix

Dresden Wenn sich Hunderte Menschen teilweise bunt kostümiert in die Elbe stürzen, dann ist Elbeschwimmen in Dresden. Die traditionelle Veranstaltung fand heute zum 28. Mal statt. Die Schwimmerinnen und Schwimmer legten bei 21,5 Grad Wassertemperatur eine Strecke von 3,5 Kilometern mit der Strömung des Flusses zurück. Das Elbeschwimmen werde immer beliebter, sagte der Cheforganisator des Events, Daniel Baumann. Die Veranstalter seien gar nicht auf Teilnehmer-Rekorde aus. "Aber man merkt die zunehmende Begeisterung der Leute. Die kommen von selbst, wir bräuchten gar nicht so viel Werbung zu machen." Voriges Jahr hatten sich genau 1.914 Menschen am Elbeschwimmen beteiligt. Die jüngsten Schwimmer sind nach Angaben der Veranstalter meistens um die acht Jahre alt und schwimmen in Begleitung ihrer Eltern. Als älteste Teilnehmer halten über 80-jährige dem Elbeschwimmen die Treue. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de