Hot Honey: So gelingt der süß-scharfe TikTok-Trend zu Hause

Es ist der schärfste Foodtrend des Sommers: Hot Honey. So gelingt die Sauce, die perfekt zu Pizza, Salaten und anderen frischen Gerichten passt, zu Hause.

Süß, scharf und super vielseitig: Hot Honey macht jedes noch so schlichte Gericht zum echten Geschmackserlebnis. Kein Wunder, dass der Dip derzeit im Trend liegt und vor allem auf TikTok zahlreiche Fans hat. Ob über knuspriger Pizza, gegrilltem Käse oder sogar Eiscreme: Der Kontrast aus wohliger Süße und feuriger Schärfe verleiht dem Essen einen überraschenden Twist.

Hot Honey ist flüssiger Honig, der mit Chili oder scharfen Ölen aromatisiert wird. Ursprünglich stammt die Idee aus den USA, wo die süß-scharfe Kombination vor allem als Topping für Fried Chicken beliebt wurde. Inzwischen ist der Trend auch in Europa angekommen. Das Beste: Hot Honey lässt sich ganz leicht zu Hause anrühren und individuell anpassen. Es ist schnell gemacht, lange haltbar, ein schönes Geschenk und mit regionalem Honig sogar ziemlich nachhaltig.

Hot Honey selber machen

Zutaten: 200 g flüssiger Honig, 1 TL Chiliflocken, 1 TL Apfelessig, Saft von 1/2 Zitrone, 1 TL Hot Sauce (optional)

Zubereitung: Honig in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze erwärmen - nicht kochen! Chiliflocken hinzufügen und 5 bis 10 Minuten leicht köcheln lassen, bis es leicht blubbert. Dann Zitronensaft und Apfelessig (und optional Hot Sauce) einrühren und gleich vom Herd nehmen. 5 Minuten ziehen lassen. Entweder durch ein Sieb abseihen oder einfach so in ein Glas füllen.

Tipp: Für extra Geschmack kann man auch mit Zutaten wie Knoblauch, Ingwer oder Thymian experimentieren.

Wie kombiniert man Hot Honey?

Bei den Kombinationsmöglichkeiten gibt es kaum Grenzen. Besonders gut macht sich der Dip aber zu Pizza mit salzigen Belägen wie Burrata oder Gorgonzola. Auch auf Käseplatten harmoniert der feurige Honig bestens mit gereiftem Hartkäse oder Ziegenkäse.

Für eine überraschende Geschmacksexplosion sorgt Hot Honey in Kombination mit Obst - zum Beispiel gebackenen Pfirsichen oder gegrillter Ananas. Auch frischen Gerichten wie Falafel-Wraps, Gemüse-Bowls oder Avocado-Toast gibt er als Topping einen Kick. Auch spannend: Ein Löffel Hot Honey in Cocktails wie Whiskey Sour oder einem Spicy Margarita.