Hitze vorerst passé: Weniger drückendes Sommerwetter kommt

Am Oberrhein wird es zum Start in die neue Woche am wärmsten, an der Nordsee kühler. Eine neue Hitzewelle ist erst einmal nicht in Sicht.
dpa |
Keine ganz große Hitze, aber sommerliche Temperaturen - so dürften die kommenden Tage werden.
Keine ganz große Hitze, aber sommerliche Temperaturen - so dürften die kommenden Tage werden. © Philip Dulian/dpa
Offenbach

Durchatmen nach der Hitze: Mit ganz hohen Temperaturen ist es in den kommenden Tagen in Deutschland vorerst vorbei. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagt sich zum Start in die neue Woche ruhiges Sommerwetter mit Temperaturen unter 30 Grad an. 

Der Montag bringe Sonnenschein für alle bei meistens 23 bis 28 Grad, teilte der DWD mit. Am wärmsten dürfte es den Meteorologen zufolge am Oberrhein mit örtlich 29 Grad werden, etwas kühler bleibt es an der Nordsee. 

Ähnlich dürfte sich der Dienstag entwickeln bei meist 26 bis 32 Grad - mit Ausnahme der Nordseeküste, wo laut DWD kompakte Wolken aufziehen und maximal 20 bis 24 Grad drin sind. 

Den Auftakt zu einer neuen Hitzewelle sehen die Meteorologen nicht. Die Wochenmitte wird im Norden und in der Mitte einen Mix aus Sonne und Wolken bringen, im Süden sind gebietsweise Schauer und auch kräftige Gewitter drin. 30 Grad dürften am Mittwoch nirgendwo erreicht werden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

