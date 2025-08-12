AZ-Plus

Hitze über Deutschland: So heiß soll es werden

Heiß, heißer: Diese Wetterlage hat es in sich. Was die Meteorologen für diese Woche vorhersagen.
dpa |
Bei teils extremer Hitze ist Schutz eine gute Idee.
Bei teils extremer Hitze ist Schutz eine gute Idee. © Fabian Sommer/dpa
Berlin

Deutschland stehen Hitze-Tage bevor. Heute erwärmt sich die Luft nahezu überall auf 30 bis 36 Grad, kühler wird es nur unmittelbar an den Küsten. Für den Süden und Südwesten Deutschlands warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vor der Hitze. 

Noch etwas heißer soll es am Mittwoch und Donnerstag werden, dann sind örtlich sogar schwülheiße 38 Grad mit "extremer Wärmebelastung" möglich, wie der DWD vorhersagte. Mit der Hitze steigt auch das Risiko für teils kräftige Gewitter, lokal auch mit Starkregengefahr.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

