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Güterzug auf Brennerstrecke entgleist: Auch Züge nach München von Sperrung betroffen

Auf der beliebten Brennerstrecke in Österreich ist am Freitag ein Güterzug entgleist. Es kommt zu Zugausfällen und Beeinträchtigungen. Auch Fahrten nach München sind betroffen.
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Wegen eines entgleisten Güterzugs sind am Karfreitagnachmittag keine Zugfahrten zwischen Steinach und Brenner möglich. (Symbolbild)
Wegen eines entgleisten Güterzugs sind am Karfreitagnachmittag keine Zugfahrten zwischen Steinach und Brenner möglich. (Symbolbild) © IMAGO/Volker Preusser

Auf der österreichischen Brennerstrecke ist zwischen Brenner und Steinach ein Güterzug entgleist. Deshalb kam es seit Nachmittag des Karfreitags bis auf Weiteres zu Zugausfällen und Beeinträchtigungen. Zwischen Steinach und Brenner sind derzeit keine Zugfahrten möglich, der entsprechende Abschnitt ist gesperrt.

Güterzug am Brenner entgleist

Die ÖBB stellt einen Schienen-Ersatzdienst für den Nahverkehr bereit. Von der Streckensperrung sind auch Züge betroffen, die nach München fahren. Diese wurden zunächst in Sterzing gestoppt, nun fahren alle betroffenen Züge aus Richtung Süden (Venedig, Südtirol) nach Franzensfeste. Dort sollen für die Fahrgäste Busse zur Weiterfahrt zur Verfügung stehen.

Die Regio-Züge (Trenitalia und SAD) ab / bis Brenner, Bahnhof Richtung Süden sind nicht von der Sperre betroffen.

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5 Kommentare
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  • HiggsBoson am 04.04.2026 01:13 Uhr / Bewertung:

    Das wird aber unsere Mobilitätsfreunde, Erdäpfelkaltschalenliebhaber und BMWTunnelblicker böse in deren Argumentation zurückwerfen.
    Ich bin ja gespannt, wie jetzt der Ersatzverkehr mit den berühmten Lastenfahrrädern funktionieren wird.

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  • Mobilitätsfreund am 04.04.2026 08:26 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HiggsBoson

    Sehr gut. Denn die Züge fahren elektrisch, während die Fossilenergie Freunde versuchen mit mehr steuerlich subventionierten Fossilenetgie Verbrauch ihre Fossilenergie Krise zu meistern.

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  • Der wahre tscharlie am 03.04.2026 17:32 Uhr / Bewertung:

    Oh oh oh .....und dann noch Blockabfertigung. Und alle LKWs die minimales Übergewicht haben und mit dem Zug fahren müssen, dürfen nicht auf die Autobahn.
    Und dann noch an dem schmalen Stück bei Steinach. Es lebe das Chaos.

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