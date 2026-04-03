Güterzug auf Brennerstrecke entgleist: Auch Züge nach München von Sperrung betroffen

Auf der beliebten Brennerstrecke in Österreich ist am Freitag ein Güterzug entgleist. Es kommt zu Zugausfällen und Beeinträchtigungen. Auch Fahrten nach München sind betroffen.

Wegen eines entgleisten Güterzugs sind am Karfreitagnachmittag keine Zugfahrten zwischen Steinach und Brenner möglich. (Symbolbild)

Auf der österreichischen Brennerstrecke ist zwischen Brenner und Steinach ein Güterzug entgleist. Deshalb kam es seit Nachmittag des Karfreitags bis auf Weiteres zu Zugausfällen und Beeinträchtigungen. Zwischen Steinach und Brenner sind derzeit keine Zugfahrten möglich, der entsprechende Abschnitt ist gesperrt.

Güterzug am Brenner entgleist

Die ÖBB stellt einen Schienen-Ersatzdienst für den Nahverkehr bereit. Von der Streckensperrung sind auch Züge betroffen, die nach München fahren. Diese wurden zunächst in Sterzing gestoppt, nun fahren alle betroffenen Züge aus Richtung Süden (Venedig, Südtirol) nach Franzensfeste. Dort sollen für die Fahrgäste Busse zur Weiterfahrt zur Verfügung stehen.

Die Regio-Züge (Trenitalia und SAD) ab / bis Brenner, Bahnhof Richtung Süden sind nicht von der Sperre betroffen.