Goldbraune Shortbread-Schnitten mit Nüssen
Diese butterzarten Nuss-Shortbread-Häppchen verbinden schottische Tradition mit einer Mischung aus Pekannüssen, Haselnüssen, Cashews und Mandeln. Mit ihrer feinen, mürben Konsistenz sind sie ein unwiderstehlicher Genuss.
Zutaten (für ein Blech)
- 300 g Mehl (Type 405)
- 200 g kalte Butter
- 80 g Puderzucker
- 30 g Pekannüsse
- 30 g Haselnüsse
- 30 g Cashewkerne
- 30 g Mandeln
- 1/2 TL Vanilleextrakt
- 1 Prise Salz
- 2 EL Rohrzucker zum Bestreuen
Kochutensilien: Backblech, Backpapier, Rührschüssel, Küchenmaschine oder Handrührgerät, Pfanne, Messer, Kuchengitter
Zubereitung (75 Minuten)
- Den Backofen auf 160°C Ober-/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. Die Nüsse in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun rösten, dabei ständig bewegen, um ein gleichmäßiges Bräunen zu gewährleisten. Anschließend abkühlen lassen.
- Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit dem gesiebten Puderzucker in der Rührschüssel cremig aufschlagen. Den Vanilleextrakt und eine Prise Salz unterrühren, bis eine gleichmäßige, helle Masse entsteht.
- Das Mehl zur Buttermasse geben und alles zu einem glatten, festen Teig verkneten. Dabei nur so lange arbeiten, bis sich alle Zutaten verbunden haben.
- Den Teig auf das vorbereitete Backblech geben und mit den Händen zu einem gleichmäßigen Rechteck von etwa 25 x 35 cm formen. Die Oberfläche mit einer Gabel gleichmäßig einstechen und glatt streichen.
- Die geröstete Nussmischung gleichmäßig über die Teigoberfläche verteilen und leicht andrücken. Mit dem Rohrzucker bestreuen, der beim Backen eine goldene Kruste bildet.
- Das Shortbread im vorgeheizten Ofen 35-40 Minuten backen, bis die Oberfläche goldgelb und die Ränder leicht gebräunt sind. Noch warm in gleichmäßige Quadrate von etwa 5 x 5 cm schneiden und vollständig auf dem Blech auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Die Shortbread-Quadrate auf einer Etagere oder einem Holzbrett anrichten. Für besondere Anlässe können sie mit einem Hauch Puderzucker bestäubt oder mit geschmolzener Schokolade verziert werden.
Getränkeempfehlung
- Ein Glas Portwein entfaltet seine süßlichen Aromen ideal zu den nussigen Häppchen.
- Frisch aufgebrühter Rooibos-Tee bringt eine angenehme, leicht süße Würze ins Spiel.
Rezeptvariationen
- Für eine schokoladige Variante können 30 g des Mehls durch Kakaopulver ersetzt und gehackte dunkle Schokolade untergemischt werden.
- Mit getrockneten Cranberries oder Rosinen wird das Shortbread fruchtig-süß.
