Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein

Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist einer der kleinsten Staaten der Erde. Die schwerreiche fürstliche Familie hat Grund zum Feiern. Prinzessin Marie Caroline hat stilvoll geheiratet.
dpa |
Die 28-Jährige und der 34-Jährige gaben sich in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort.
Die 28-Jährige und der 34-Jährige gaben sich in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort. © Walter Bieri/KEYSTONE/dpa
Vaduz

Unter dem Jubel der Bürger hat Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein geheiratet. Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer (34) am Samstag in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus berichtete. Die Braut trug ein langes weißes Klein mit Stickereien und Puffärmeln. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

In diesem Fall sei es ungewöhnlich, dass eine Prinzessin einen Bürgerlichen heirate, meinte die Adels-Expertin des ORF, Lisbeth Bischof. Normalerweise sei es eher umgekehrt. 

Das Schweizer Boulevardblatt "Blick" bezeichnete die 28-Jährige als "Europas reichste Prinzessin". Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend. Aktuelles Staatsoberhaupt der konstitutionellen Erbmonarchie ist Fürst Hans-Adam II. Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist mit 160 Quadratkilometern nur halb so groß wie Bremen. Es hat rund 40.000 Einwohner.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

