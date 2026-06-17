Gift Campaign über das Erfolgsgeheimnis wirksamer Werbeartikel

Werbegeschenke erfüllen genau dann ihren Zweck, wenn sie niemand mehr weglegt.

17. Juni 2026 - 14:43 Uhr

Das Unternehmen Gift Campaign ist dank funktionaler Werbeartikel in kaum mehr als einer Dekade zum europäischen Marktführer aufgestiegen und beweist, dass gute Qualität und niedrige Preise kein Widerspruch sein müssen.

Werbung ist dann besonders wirksam, wenn sie nicht als Störung wahrgenommen wird, sondern einen konkreten Nutzen bietet. Genau hier liegt die Stärke von Werbeartikeln: Sie verschwinden nicht nach wenigen Sekunden aus dem Sichtfeld, sondern begleiten Menschen im Alltag. Auf dem Schreibtisch, in der Küche, im Meetingraum, auf Geschäftsreisen oder beim Einkauf. Ein gut gemachtes Give-away ist keine beiläufige Zugabe, sondern ein dauerhaft sichtbarer Markenbotschafter.

Wirksame Werbeartikel dürfen eines nicht sein: teuer

Gute und wirksame Werbung mithilfe von kleinen und vor allem nützlichen Give-aways muss keineswegs teuer sein. Entscheidend ist auch nicht der kurzfristige Effekt einer Kampagne, sondern die Frage, ob ein Werbeartikel langfristig benutzt wird. Ein Kugelschreiber, der gut schreibt, eine Tasche, die stabil ist, oder eine Tasse, die täglich im Büro steht, erzeugen mehr Markenpräsenz als viele flüchtige Werbeimpulse.

Der beste Werbeartikel ist der, den niemand mehr weglegt, sagt Oriol Badia.

Der Marketingprofi ist einer der Gründer von . 2014 in Spanien gegründet und mit Hauptsitz in der Küstenmetropole Barcelona, hat sich das Unternehmen bis heute nach eigenen Angaben zum Marktführer für Werbeartikel in Europa entwickelt. Im Klartext: Erst wenn ein Werbeartikel genutzt wird, bekommt das Logo des Unternehmens Wirkung.

Auf personalisierte Werbeartikel und Give-aways von Gift Campaign, das seit 2022 auch mit einem spezialisierten Online-Shop auf dem deutschen Markt Flagge zeigt, vertrauen Unternehmen in ganz Europa. Sie finden im Online-Angebot von Gift Campaign mehr als 30.000 personalisierbare Artikel für nahezu jeden Anlass. Fast 400 zufriedene Kunden bewerten aktuell den Service mit 4,9 von fünf möglichen Sternen bei Google. Sie loben dabei nicht nur die Preise im günstigen Werbeartikel-Shop Deutschlands, sondern auch den persönlichen Kundenservice sowie Angebote wie die kostenlose Logo-Vorschau innerhalb von 24 Stunden.

Neun von zehn Deutschen nutzen täglich Werbeartikel

Gift Campaign steht für eine neue Art des Werbeartikelkaufs. Die Idee dahinter ist eine etablierte und erfolgreiche: Werbeartikel gehören bis heute zu den wirkungsvollsten Instrumenten im B2B-Marketing. Während klassische Werbung oder Online-Anzeigen oft nur kurzfristig sichtbar sind, bleiben physische Werbemittel dauerhaft im Alltag der jeweiligen Zielgruppe präsent. Darüber hinaus haben sie, wie zeigen, weitere Vorteile wie die hohe Reichweite: 89 Prozent der Menschen kommen demnach täglich mit Werbeartikeln in Kontakt. Und mehr als 60 Prozent der Befragten nutzen Werbeartikel länger als ein Jahr. Das ist das wohl treffendste Argument, sich bei der Wahl und Qualität eines Werbeartikels besonders ins Zeug zu legen.

Denn wenn beides passt, das belegen die Studien, werden die Artikel wieder und wieder genutzt. Das stärkt nicht nur die Markentreue beim Beschenkten – auch Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen kommen dann täglich in Kontakt mit dem Logo auf einer Tasche, einem IT-Gadget oder einer Kaffeetasse im Büro. Oriol Badia: "Eine starke Markenbindung entsteht durch wiederholte Benutzung."

Die Werbeartikel-Trends 2026

Der Markt für Werbeartikel wird immer digitaler, die Möglichkeiten der Individualisierung bei immer geringeren Kosten zugleich immer ausgefeilter. Auch die Produktangebote werden immer umfassender. Die Experten von Gift Campaign haben aktuell diese drei Trends festgestellt: Arbeitskleidung mit Logo und die sogenannte Corporate Wear, die auch in der Freizeit getragen wird, gewinnen stark an Bedeutung. Bedruckte T-Shirts, Hoodies oder Jacken sorgen für ein einheitliches Auftreten und wirken gleichzeitig als mobile Werbefläche im Alltag. Immer mehr Unternehmen suchen zudem gezielt nach nachhaltigen Werbeartikeln. Umweltfreundliche Materialien, recycelte Stoffe und zertifizierte Produktionsketten verbinden Markenwirkung mit verantwortungsvollem Handeln. Darüber hinaus versuchen sich Unternehmen mehr von der Konkurrenz abzuheben und suchen deswegen nach ausgefallenen Werbegeschenken, die einen Wow-Effekt erzielen. Zwar bleiben Klassiker wie Kugelschreiber und Notizbücher beliebt, aber mittlerweile kann man auch Blumentöpfe, elektronische Gadgets, Grills und Werkzeugsets bedrucken lassen.

Personalisierte Werbeartikel als Markenbotschafter

Der Werbeeffekt eines Werbeartikels entsteht in erster Linie durch seine individuelle Gestaltung. Bei Gift Campaign stehen verschiedene Veredelungsmöglichkeiten zur Verfügung. Hochwertige Techniken wie Lasergravur, Stickerei oder Doming eignen sich besonders für edle Werbeartikel und Kundengeschenke.

Druckverfahren wie Tampondruck oder Siebdruck sind dagegen kosteneffizient bei größeren Stückzahlen und großen Werbekampagnen. Große Kunden von Gift Campaign schätzen die Vielfalt der Produkt- und Produktionsmöglichkeiten und zugleich die günstigen Preise im günstigen Werbeartikel-Shop Deutschlands.

Dank kleiner Mindestbestellmengen profitieren davon auch kleine oder mittlere Unternehmen, die nicht in so großer Stückzahl bestellen. Der Preis hängt vom gewählten Produkt, dem Material, der Drucktechnik und der Bestellmenge ab. Besonders günstig sind Streuartikel wie Kugelschreiber oder Lanyards, die zwischen 0,10 und einem Euro kosten. Die hochwertigen Werbeartikel wie Powerbanks, Rucksäcke oder Textilien liegen je nach Ausführung meist zwischen fünf und 50 Euro. Mit Mengenrabatten sinkt der Stückpreis bei größeren Bestellungen deutlich. In der Regel beträgt die Mindestbestellmenge 25 Stück.

Viele Werbeartikel können jedoch bereits ab einer Menge von fünf Stück bestellt werden, abhängig vom Produkt und der gewählten Drucktechnik. Die durchschnittliche Lieferzeit beträgt in der Regel sieben bis zehn Werktage nach der finalen Druckfreigabe. In dieser Zeitspanne sind die Produktion sowie der Versand der personalisierten Werbeartikel enthalten.