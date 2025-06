Für heiße Tage: Sommerliche Tomaten-Wassermelonen-Gazpacho

Kaum etwas erfrischt an Sommertagen so sehr wie eine Gazpacho. Diese Variante überrascht mit süßer Wassermelone - eine raffinierte Abwechslung für alle, die leichte Küche mit besonderem Twist schätzen.

© Beo88 / iStock via Getty Images

Kaum etwas erfrischt an heißen Tagen so sehr wie eine gut gekühlte Gazpacho - besonders, wenn Wassermelone mit im Spiel ist. Diese sommerliche Variante des spanischen Klassikers vereint fruchtige Süße mit feiner Würze und ist in nur 30 Minuten zubereitet. Perfekt als leichte Vorspeise, schnelles Mittagessen oder kleine Erfrischung für zwischendurch.

Zutaten (4 Personen)

800 g reife Fleischtomaten

600 g kernlose Wassermelone

1 rote Paprika

1 Salatgurke

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

4 EL natives Olivenöl

2 EL Sherryessig

1 TL Salz

1/2 TL schwarzer Pfeffer

1 Prise Cayennepfeffer

1 Bund frisches Basilikum

Eiswürfel zum Servieren

Kochutensilien: Standmixer, Sieb, Schüssel, Schneidebrett, scharfes Messer, Messbecher

Zubereitung (30 Minuten)

Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und grob würfeln. Die Wassermelone von der Schale befreien, entkernen und ebenfalls in Stücke schneiden. Paprika halbieren, entkernen und würfeln, während die Gurke geschält und gewürfelt wird. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Alle vorbereiteten Zutaten in den Standmixer geben und mit Olivenöl, Sherryessig sowie den Gewürzen zu einer glatten Masse pürieren. Die Konsistenz sollte cremig, aber nicht zu dickflüssig sein. Die Gazpacho durch ein feines Sieb passieren, um eine samtige Textur zu erhalten. Mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. Mindestens zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen, damit sich die Aromen optimal entfalten. Das Basilikum in feine Streifen schneiden und als Garnitur vorbereiten. Die gekühlte Gazpacho in vorgekühlten Schalen servieren und mit frischen Basilikumblättern sowie einem Spritzer Olivenöl garnieren.

Anrichtetipps

Die eiskalte Gazpacho in gekühlten Glasschalen servieren. Mit gewürfelter Wassermelone, Gurke und knusprigen Brotwürfeln garnieren. Ein Klecks griechischer Joghurt in der Mitte verleiht dem Gericht zusätzliche Cremigkeit.

Getränkeempfehlung

Ein gut gekühlter Albariño aus Spanien mit seinen Zitrusnoten ergänzt die frischen Aromen der Gazpacho perfekt.

Ein Wassermelonen-Minz-Spritzer bietet eine erfrischende alkoholfreie Begleitung.

Rezeptvariationen

Für eine vegetarische Protein-Variante geröstete Pinienkerne oder Mandelsplitter über die Suppe streuen.

Avocado-Würfel machen die Suppe cremiger und nährstoffreicher.