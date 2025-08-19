AZ-Plus

Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt

In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen ist nicht bekannt. (Symbolbild)
In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen ist nicht bekannt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Leipzig

Eine Frau ist in Leipzig getötet und ein Kind schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien am Montagabend in eine Wohnung in dem Stadtteil Reudnitz gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Die 42-Jährige erlag wenig später ihren Verletzungen, der zehn Jahre alte Junge sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei konnte einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen am Einsatzort festnehmen. In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen, teilte die Polizei nicht mit. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.