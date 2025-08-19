AZ-Plus

Frau entdeckt Riesen-Würgeschlange im heimischen Kompost

Was liegt denn da? Glücklicherweise hat eine 58-jährige Herforderin nicht nach dem aparten Muster in ihrem Komposthaufen gegriffen. Denn da ringelte sich exotischer Besuch.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Wie das Tier in den Garten gelangen konnte, ist noch unklar. (Handout)
Wie das Tier in den Garten gelangen konnte, ist noch unklar. (Handout) © -/Kreispolizeibehörde Herford/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Herford

Eine 2,50 Meter lange Würgeschlange hat sich im Garten einer Frau in Herford (Nordrhein-Westfalen) gut getarnt im Komposthaufen versteckt. Nach erstem Anschein handle es sich bei der Riesenschlange tatsächlich um eine Boa Constrictor, teilte die Kreispolizeibehörde Herford mitteilte. Wie das auch Königsschlange genannte Tier in den Garten gelangen konnte, sei unklar. Der Ausreißer sei in artgerechte Verwahrung genommen worden. Die Polizei erbittet Hinweise auf die Herkunft des Tieres oder den Eigentümer.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.