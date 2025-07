Französischer Badeort verbietet nackte Oberkörper in Straßen

Der Bürgermeister von Les Sables-d'Olonne ist Touris satt, die sich in Badeklamotten durch die Straßen schieben. Er fordert anständige Kleidung und setzt zum Durchsetzen der Etikette auf die Polizei.

In Badeklamotten sollen Strandgäste in Les Sables-d'Olonne nicht mehr durch Straßen und Geschäfte laufen. (Archivbild)

Les Sables-d'Olonne

Der beliebte französische Badeort Les Sables- d'Olonne ermahnt Strandgäste neuerdings zu angemessener Kleidung auf seinen Straßen. Immer häufiger liefen Menschen mit Badeklamotten durch die Stadt, sagte Bürgermeister Yannick Moreau, dies sei "unanständiges Verhalten". Es sei daher an der Zeit, noch einmal deutlich darauf hinzuweisen: "Es ist verboten, in Les Sables-d'Olonne mit nacktem Oberkörper oder in Badehose herumzulaufen. Ein wenig Anstand bitte!"

"Uns ist unser Lebensumfeld wichtig, und ich habe unsere Stadtpolizei gebeten, diese Regel durchzusetzen", sagte er. Konkret droht ein Bußgeld von 38 Euro. Es sei eine Frage des Respekts gegenüber den Einwohnern, die nicht wollten, dass man halbnackt durch ihre Stadt laufe und eine grundlegende Regel der öffentlichen Hygiene auf Märkten und in Geschäften, argumentiert der Rathauschef. "Um Ihre Brustmuskeln und Ihre schönste Badehose in Les Sables-d'Olonne zur Schau zu stellen, stehen Ihnen elf Kilometer Strand zur Verfügung."

Mit einem Augenzwinkern wird auch auf einem Plakat für die Kleideretikette geworben. "Nach 200 Jahren Eleganz in Les Sables wollen wir doch nicht in Unterhosen in unseren Gassen enden!", steht über den Bildern von fünf unterschiedlich gekleideten Menschen, die quasi die Evolution der Badegäste zeigen sollen. Zunächst wird ein Mann in traditioneller französischer Kleidung mit Mütze sowie eine Dame mit langem Kleid, Hut und Sonnenschirm gezeigt, dann folgt ein Tourist in Turnschuhen, Shorts und Hemd und schließlich zwei Männer mit nacktem Oberkörper, der eine barfuß und in Badehose, der andere in Shorts, Socken und Badeschlappen.