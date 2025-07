Fluten auch in New Mexico - ganzes Haus mitgerissen

Nach Texas trifft es auch den westlichen Nachbarn: Aufnahmen aus einer Stadt in New Mexico zeigen nach Regenfällen reißende Wassermassen.

In Ruidoso wird ein ganzes Haus von den Wassermassen mitgerissen.

Ruidoso

Von einer heftigen Sturzflut nach starken Regenfällen ist auch der südliche US-Bundesstaat New Mexico betroffen. Aufnahmen aus dem Bergdorf Ruidoso im Süden New Mexicos zeigen, wie Wassermassen ein ganzes Haus mitreißen.

Der Bürgermeister von Ruidoso sprach in einem lokalen Radiosender von Gaslecks, Schlammlawinen und unter Wasser stehenden Brücken. Dutzende Menschen seien aus den Fluten gerettet worden, so Lynn Crawford. Manche Menschen seien im Krankenhaus. NBC berichtete unter Berufung auf Crawford, dass drei Menschen vermisst würden. Über Tote sei zunächst nichts bekannt, zitierte die "New York Times" eine Geimeindesprecherin.

In den vergangenen Tagen war es im Nachbarstaat Texas zu heftigen Überschwemmungen gekommen. Mehr als 100 Menschen starben, mehr als 160 wurden vermisst.