Feuer im Hamburger Hafen - Trümmerteile auf A1 geschleudert

Im Hamburger Hafen bricht ein Feuer aus, Trümmerteile fliegen auf die nahe Autobahn. Die A1 wird gesperrt, zum Feierabend staut sich der Verkehr kilometerlang. Laut Feuerwehr gibt es Verletzte.

Hamburg

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen - mehrere Menschen sind der Feuerwehr zufolge verletzt worden. Über die genaue Zahl der Verletzten konnte der Feuerwehrsprecher noch nichts sagen, sie liege im unteren einstelligen Bereich. Der Brand sorgte auch für mehrere Explosionen.

Trümmerteile flogen bis auf die nahegelegene Autobahn 1, so dass diese zwischen Norderelbe und Moorfleet komplett gesperrt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr staut sich. Über dem Brandort im Stadtteil Veddel - südöstlich der Innenstadt - steht eine große Rauchwolke, die schon von Weitem zu sehen ist.

Feuerwehr: Behälter mit Lachgas explodieren

Bei dem Lagerhausbrand geriet durch die Explosion mehrerer Druckgasbehälter laut Feuerwehr mindestens eine weitere Halle in Brand. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich Lachgas in den Druckbehältern befinde. Es gebe mehrere kleinere Brände auf dem Gelände, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Ursprung des Feuers sei der Brand eines Fahrzeugs gewesen, das in der Lagerhalle abgestellt war. Die Feuerwehr sei mit fünf Löschzügen und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Unterstützt werde sie auch von einem Spezialfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.

Stau auf A1 und A7

Auf der A1 staut sich der Feierabendverkehr auf mehreren Kilometern. In Richtung Norden stockte er zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf einer Länge von zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung waren es zwischen Hamburg-Öjendorf und Billstedt zwei Kilometer.

Auch auf der Autobahn A7 staut sich der Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf vier Kilometer, in Richtung Süden auf fünf Kilometer. Die Polizei bat auf X darum, den Bereich weiträumig zu umfahren und das Gebiet zu meiden.

Auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn wirkt sich der Brand dagegen nicht aus, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilte. In dem Bereich des Brandes befinde sich allein die Hafenbahn. Die für die Hafenbahn zuständige Hafenverwaltung HPA war zunächst nicht zu erreichen.