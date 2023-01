Feminin: Französische Stadt Pantin(e) wird umbenannt

Ein "e" sorgt in Frankreich aktuell für Debatten – das bringt Bürgermeister Bertrand Kern nämlich an den Namen seiner Stadt an und wählt damit die feminine Form. Aus Pantin wird Pantine.

06. Januar 2023 - 19:27 Uhr | Birgit Holzer

Das Rathaus von Pantin(e). © Coyau/Wikimedia Commons