Reif für eine Dosis Entspannung? Die Plattform Travelcircus hat die besten Thermen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gekürt. Die größte der Welt ist im Ranking zugleich die beste in der Bundesrepublik. Wofür es Pluspunkte gibt

Die Therme Erding ist nach eigenen Angaben die größte der Welt.

Gerade in der kalten Jahreszeit wächst die Sehnsucht nach Erholung, Auszeit und Wellness. Perfekt dafür geeignet: ein Besuch in einer Therme. Die Plattform Travelcircus hat getestet: Welche sind die Top-Thermen Deutschlands, der Schweiz und Österreichs? Wo ist besonders viel geboten? Welche Badetempel sind bekannt und zugleich beliebt?

Gute Nachrichten für alle Erholungssuchenden in Bayern: In Deutschland findet sich auf Platz 1 das Wellness-Wohnzimmer Münchens – die Therme Erding.

Insgesamt gibt es in den drei deutschsprachigen Ländern rund 550 Thermen, 298 davon konnten in die Auswertung miteinfließen. In den Top zehn für Deutschland kommt dabei keiner an Erding vorbei.

Therme im Check: Das sind die Kriterien

Die fünf Kriterien im Überblick – erstens: Wie wurde die jeweilige Freizeit-Attraktion bei Google und Tripadvisor bewertet? Also: Wie zufrieden waren andere Besucher mit dem Angebot?

Neben Saunen und Dampfbädern gibt es auch große Rutschen in Erding. © Therme Erding

Als zweiter Faktor wurde von Travelcircus gewertet, wie hoch die Nachfrage nach der jeweiligen Therme ist. Außerdem zählen die Bekanntheit, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Ausstattung (wie viele Saunen, wie viele Dampfbäder?). Hier gilt: "Je vielfältiger das Angebot, desto mehr Punkte."

Fünf Kategorien (jeweils bis zu fünf Punkte) gab es im Test, maximal konnten demnach 25 Punkte erzielt werden. Erding erreicht 21,89 Punkte. Auf Platz 2 liegt die Badewelt Sinsheim (19,18 Punkte).

"Europas Saunakönigin": Wo Erding absolut überzeugt

Wo Erding unangefochten punkten kann: Travelcircus kürt die Therme bei München zu "Europas Saunakönigin" – mit 28 Saunen und sieben Dampfbädern. Neben der Ausstattung gibt es auch für die Nachfrage fünf Punkte.

Bei Beliebtheit reicht es für 4,38 Punkte, bei der Bekanntheit für 4,63 Punkte – einzig beim Preis-Leistungs-Verhältnis kommt die Therme Erding "nur" auf 2,88 Punkte. Laut Homepage kostet ein Tag Therme und Vital-Oase in Erding 62 Euro.

So viel kostet ein Tag Therme im Durchschnitt

Generell hat Travelcircus ermittelt: Die Preise in Deutschland sind im Vergleich zu Österreich und der Schweiz noch günstiger. Im Schnitt kann man demnach für 33,62 Euro entspannen. In Österreich kostet der Tages-Durchschnitt schon 47,60 Euro. In der Schweiz ist es noch mehr: umgerechnet 67,22 Euro.

Das Wellenbad der Therme Erding. © imago

Das Bade-Paradies in Bayern hat gerade erst die umfangreichste Sanierung seiner Geschichte hinter sich. Die AZ hat sich bei der Eröffnung Mitte Dezember umgeschaut: Die Therme wirkt nun grüner – und übersichtlicher. Von den Umbaumaßnahmen betroffen waren der Hauptbereich unter der Kuppel, die Vitaloase und die Saunenwelt.

Erstmals geöffnet hatte die Therme Erding am 3. Oktober 1999, schon im ersten Jahr kamen 700.000 Besucher. Mittlerweile sind es pro Jahr mehr als 1,8 Millionen Besucher.

Zurück zum Ranking: In Bayern haben es auch die Therme Bad Wörishofen im Unterallgäu (Platz fünf) und die Obermain Therme in Bad Staffelstein (Platz sechs) weit nach vorne geschafft. Und damit vor den deutschlandweit bekannten Therme-Tempel Tropical Islands (Platz zehn).

In Österreich liegt die Therme Loipersdorf in der Steiermark auf Platz 1, in der Schweiz: Aquabasilea in Pratteln.