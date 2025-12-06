Anschlag auf die britischen Kronjuwelen: Rätsel um gelbliche Flüssigkeit

Der Tower of London ist nach einem Angriff auf die Kronjuwelen geschlossen. Die Polizei ermittelt, es gibt erste Festnahmen. Wurde eine bedeutende Krone mit Lebensmitteln beworfen?

London/Großbritannien - Der Tower of London ist nach einem mutmaßlichen Anschlag auf die Kronjuwelen bis auf weiteres geschlossen worden. Vier Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Beamten sei berichtet worden, dass mutmaßlich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Imperial State Crown geworfen wurden. Die Polizei war um 9.48 Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden.

Gelbliche Flüssigkeit auf der Vitrine

Die Zeitung "The Telegraph" veröffentlichte ein Bild, das während des Angriffs entstanden sein soll. Zu sehen ist, wie eine gelbliche Flüssigkeit auf die Vitrine geschüttet wird. Der Zeitung zufolge handle es sich um eine Art Crumble mit Vanillesoße.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen, deren Wert für das Vereinigte Königreich nicht messbar ist, sind der Höhepunkt der Ausstellung. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Sie wird auch bei anderen Anlässen verwendet, darunter die Eröffnung des Parlaments.