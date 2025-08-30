AZ-Plus

Vermisster Zehnjähriger aus Niedersachsen aufgetaucht

Ein autistisch veranlagter Junge verlässt am Abend sein Elternhaus und wird vermisst gemeldet. Nach einer Nacht in großer Sorge kommt am Vormittag die erlösende Nachricht
Einsatzkräfte hatten mit einem Großaufgebot nach dem Jungen gesucht.
Einsatzkräfte hatten mit einem Großaufgebot nach dem Jungen gesucht. © Benjamin Müller/dpa
Wolfenbüttel

Der seit Stunden vermisste zehn Jahre alte Junge aus Wolfenbüttel in Niedersachsen ist gefunden worden. Er sei offensichtlich unverletzt, teilte die Polizei mit. Der Junge aus dem Ortsteil Wendessen wurde demnach am Vormittag in seinem Wohnort angetroffen. 

Die weiteren Hintergründe des Verschwindens müssten noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bedankten sich bei den vielen Helfern für die Beteiligung an der Suche nach dem autistisch veranlagten Kind. 

Der Junge hatte sein Elternhaus am Freitagabend gegen 18.30 Uhr verlassen und galt seitdem als vermisst. Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft. Bei der Suche kamen ein Hubschrauber, mehrere Suchhunde, Drohnenteams mit Wärmebildkameras zum Einsatz.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

