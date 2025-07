Entwarnung: Entlaufener Stier in der Schweiz gefunden

In einem beliebten Wandergebiet in der Schweiz war ein aggressiver Stier ausgebüxt. Die Polizei warnte vor dem Tier. Nun wird der Alarm aufgehoben.

Neuenburg

Ein aggressiver Stier hat die Menschen in einer beliebten Wanderregion in der Schweiz stundenlang in Aufregung versetzt. Jetzt hob der nationale Warndienst Alertswiss die Warnung vor dem ausgebüxten Tier auf seiner App auf. Der Stier wurde nach Informationen der Lokalzeitung "Arcinfo" wohlbehalten gefunden. Sie bezog sich auf die Personen, denen der Stier am Donnerstag entlaufen war.

Das Tier war in der Wanderregion Montalchez-Les Prises im Kanton Neuenburg. Die Polizei hatte über die App gewarnt, man dürfe sich dem 600-Kilogramm-Tier keinesfalls nähern. Vielmehr sollte die Polizei bei einer Sichtung über den Notruf 117 alarmiert werden.

Die Polizei wollte im Laufe des Tages berichten, wie und wo der Stier gefunden wurde. Er war im Zuge eines geplanten Transports entlaufen. Der Stier sei nicht auf dem Weg zu einem Schlachthof gewesen, betonte die Polizei.