Eltern holen Kind "zu früh" ab - Großaufgebot der Polizei

Bei der Polizei geht ein Notruf ein, weil ein Kind in Baden-Württemberg in ein Auto gezerrt und entführt worden sein soll. Doch der Einsatz nimmt eine kuriose Wendung.

Iffezheim

Weil ein Kind stark protestierte als seine Eltern es von einem Fest abholen wollten, haben andere Kinder eine Entführung vermutet - und damit einen größeren Polizeieinsatz in Baden-Württemberg ausgelöst. Wie ein Sprecher mitteilte, rückten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Iffezheim (Kreis Rastatt) rund ein Dutzend Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber aus.

Bei der Befragung von mehreren Zeugen stellte sich dann jedoch recht schnell heraus, dass das Kind von seinen Eltern von dem Fest abgeholt worden war - aus seiner Sicht jedoch deutlich "zu früh". Zum Alter der Kinder wollte sich die Polizei nicht äußern. Ein Sprecher sagte lediglich, sie seien "unter 13" gewesen.