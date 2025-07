DWD warnt vor schweren Gewittern im Osten Deutschlands

Blitze, Hagel, Starkregen: Gewitter könnten am Nachmittag den Osten in Atem halten. Auch am Mittwoch dürfte es vereinzelt Unwetter geben.

dpa | 15. Juli 2025 - 11:35 Uhr

Gewitter treten in den kommenden Tagen in Deutschland immer wieder mal auf. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Offenbach Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern, die ab dem Mittag über den Osten Deutschlands ziehen könnten. Insbesondere in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg sowie in Sachsen müsse mit Unwettern gerechnet werden, hieß es. Auch der Norden Bayerns könnte betroffen sein. Örtlich seien demnach schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde möglich. Hagelkörner könnten einen Durchmesser von bis zu drei Zentimetern erreichen. Der Wetterdienst erwartet zudem Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Bereits am späten Nachmittag sollen die Gewitter dann Richtung Polen abziehen. Am Mittwoch drohen laut den Experten dann im Südwesten sowie im äußersten Norden nur einzelne Schauer und Gewitter, örtlich allerdings mit Starkregen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de