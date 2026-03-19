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Droht jetzt die nächste Labubu-Welle? Kult-Monster soll ins Kino kommen

Als Sammelfigur weltweit ein Erfolg, soll Labubu nun auch im Kino durchstarten. Geplant ist eine Mischung aus Realfilm und Computeranimation.
AZ/ dpa |
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Labubu-Plüschfiguren sind bei Sammlern begehrt. Nun ist auch ein Film über das Monster geplant. (Archivbild)
Labubu-Plüschfiguren sind bei Sammlern begehrt. Nun ist auch ein Film über das Monster geplant. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn

Der chinesische Spielzeughersteller Pop Mart bringt sein Erfolgsmonster Labubu auf die Kinoleinwand. Gemeinsam mit Sony Pictures werde ein Spielfilm entwickelt, teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Projekt befinde sich noch in einem frühen Stadium. 

Geplant ist eine Mischung aus Realfilm und Computeranimation. Regie führen soll der britische Filmemacher Paul King ("Paddington", "Wonka"), der auch als Produzent beteiligt ist und das Drehbuch gemeinsam mit dem Autor Steven Levenson schreibt.

Weltweiter Hype um Figuren 

Sony und Pop Mart bezeichneten die Zusammenarbeit als "wichtigen Meilenstein" dahin, die Marke auf die Kinoleinwand zu bringen. Ein Starttermin für den Film wurde zunächst nicht genannt.

Um Labubu ist ein weltweiter Hype entstanden. Die Figuren werden häufig in sogenannten Blindboxen verkauft, bei denen Käufer erst nach dem Öffnen erfahren, welche Variante sie erhalten. Die Fellmonster sind als Sammel- und Plüschfiguren verbreitet und gelten als zugleich niedlich und ungewöhnlich gestaltet. Befeuert wird der Trend auch durch Influencer auf Tiktok und Instagram.

Labubu gehört zur Figurenwelt "The Monsters" des Künstlers Kasing Lung. Für Pop Mart trägt die Figur maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens bei.

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