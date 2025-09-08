AZ-Plus

Drei Tote bei Unfall auf A3 bei Frankfurt

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Drei Menschen kommen ums Leben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar
dpa |
Acht Fahrzeuge sind in den schweren Unfall auf der A3 verwickelt (Symbolbild)
Acht Fahrzeuge sind in den schweren Unfall auf der A3 verwickelt (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Offenbach/Frankfurt

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt-Süd ums Leben gekommen. Der genaue Hergang des Unfalls am Sontagabend ist noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Menschen seien vor Ort gestorben, ein weiterer später im Krankenhaus. Insgesamt seien acht Fahrzeuge an dem Unfall in Fahrtrichtung Köln beteiligt gewesen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. 

Die Autobahn musste den Angaben zufolge in beide Fahrtrichtungen bis zum frühen Morgen komplett gesperrt werden. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

