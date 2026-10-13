Die Welt der Blutgruppen: Darum sollten Sie Ihre kennen

Die eigene Blutgruppe zu kennen, kann im Notfall entscheidend sein - für Sie selbst und für andere. Doch welche Blutgruppen gibt es, worin unterscheiden sie sich und warum ist das Wissen darüber so wichtig?

Kennen Sie Ihre Blutgruppe? Zugegeben, die Blutgruppenzugehörigkeit gehört nicht gerade zu den alltäglichen Gesprächsthemen. Dabei wäre es so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, welcher "Typ" wir sind. Denn: Im Notfall kann das Wissen darüber Leben retten - unser eigenes oder das anderer. Außerdem spielt die Blutgruppe bei Schwangerschaften, OPs und Blutspenden eine wichtige Rolle.

A, B, AB oder 0

Die Einteilung der Blutgruppen beruht auf dem sogenannten AB0-System, das Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde. Entscheidend sind dabei die Eiweißstrukturen (Antigene), die sich auf den roten Blutkörperchen befinden. Menschen mit Blutgruppe A tragen das A-Antigen, bei B ist es das B-Antigen, AB besitzt beide und 0 hat keines davon.

Neben dem Antigen-Merkmal ist der Rhesusfaktor entscheidend für die Blutgruppenbestimmung. Er beschreibt, ob auf den roten Blutkörperchen das D-Antigen vorhanden ist oder nicht. Wer es besitzt, ist rhesuspositiv, wer nicht, rhesusnegativ. Diese Unterscheidung ist bei Transfusionen und Schwangerschaften wichtig, da unterschiedliche Rhesusfaktoren gefährliche Abwehrreaktionen auslösen können.

Die Blutgruppen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts vom österreichischen Arzt Karl Landsteiner entdeckt, der 1901 das AB0-System identifizierte. Damit schuf er die Grundlage für sichere Bluttransfusionen und erhielt 1930 den Nobelpreis für Medizin. In den 1940er-Jahren wurde zusätzlich der Rhesusfaktor beschrieben - eine Entdeckung, die seither Millionen Menschen das Leben gerettet hat.

Blutgruppen und Genetik

Die Blutgruppe ist genetisch festgelegt und wird von beiden Elternteilen vererbt. Jeder gibt ein Merkmal weiter, sodass Kombinationen wie A0, BB oder AB entstehen können. Ein Elternpaar mit den Blutgruppen A und B kann daher Kinder mit A, B, AB oder 0 bekommen. Dieses Wissen spielt nicht nur in der Medizin eine Rolle, sondern wird auch bei Vaterschaftstests und Abstammungsuntersuchungen genutzt.

Wenn nicht beide Eltern die Blutgruppe 0 haben, lässt sich Ihre eigene Blutgruppe selbst mit deren Werten nicht eindeutig bestimmen. Doch wie findet man heraus, welchem Typ man angehört? Eine Blutgruppenbestimmung kann beim Hausarzt als Selbstzahlerleistung durchgeführt werden. Wer Blut spendet, erfährt seine Blutgruppe dabei kostenlos - sie wird beim ersten Spendetermin automatisch getestet.

Zu Beginn jeder Schwangerschaft wird routinemäßig die Blutgruppe der Mutter bestimmt. Das ist wichtig, weil es bei einer rhesusnegativen Mutter und einem rhesuspositiven Kind zu einer Abwehrreaktion kommen kann. Die Mutter bildet dann Antikörper, die in einer späteren Schwangerschaft das Kind gefährden könnten. Eine rechtzeitige Schutzimpfung mit speziellen Antikörpern wirkt dem entgegen.

Die Häufigkeit von Blutgruppen variiert weltweit deutlich. In Europa kommen die Gruppen A und 0 am häufigsten vor, während in Asien die Blutgruppe B dominiert. Unter indigenen Völkern Amerikas gibt es fast nur Gruppe 0. Auch beim Rhesusfaktor gibt es Unterschiede: In Europa sind etwa 85 Prozent rhesuspositiv, nur rund 15 Prozent rhesusnegativ.

Neben den bekannten Blutgruppen-Typen A, B, AB und 0 gibt es einige extrem seltene Varianten. Eine davon ist Rhesus Null, auch "goldenes Blut" genannt - dabei fehlen sämtliche Antigene des Rhesus-Systems. Ebenfalls ungewöhnlich ist die Bombay-Blutgruppe, der das H-Antigen fehlt. Nur bei einem einzigen Menschen weltweit wurde die Blutgruppe "Gwada negativ" identifiziert.

Extrem seltene Blutgruppen

Menschen mit besonders seltenen Blutgruppen haben es schwer, passende Spender zu finden. Für sie existieren spezielle, international vernetzte Blutbanken. Doch wenn akut eine Transfusion nötig ist, kann die Suche dennoch zur Herausforderung werden. Umso wichtiger ist es, dass sich Träger seltener Blutgruppen in internationalen Spenderregistern eintragen - ihr Blut kann im Ernstfall Leben retten.

Besonders wichtig ist die Blutgruppe 0 negativ, da sie mit allen anderen gängigen Blutgruppen kompatibel ist. In Notfällen, wenn die Blutgruppe des Patienten unbekannt ist, kommt daher meist 0-negatives Blut zum Einsatz. Nur etwa sechs Prozent der Deutschen gehören dieser Gruppe an. Am anderen Ende des Spektrums steht AB positiv - die einzige Blutgruppe, die von allen anderen Blut erhalten kann.

Gegen Blutgruppenmerkmale, die im eigenen Körper fehlen, bildet das Immunsystem Antikörper. Deshalb ist es gefährlich, wenn jemand das falsche Blut erhält. Der Körper reagiert mit einer Hämolyse - dabei verklumpen und zerplatzen die fremden roten Blutkörperchen. Die Folgen können dramatisch sein: Fieber, Schüttelfrost, Kreislaufzusammenbruch, Nierenversagen und im schlimmsten Fall sogar der Tod.

Im Ernstfall kann das Wissen über die eigene Blutgruppe lebensrettend sein. Ist sie bekannt, lässt sich sofort das passende Blut transfundieren - ohne zeitaufwendige Tests. Es ist daher sinnvoll, die Blutgruppe im Notfallausweis oder auf der Gesundheitskarte zu vermerken. So kann im entscheidenden Moment ohne Verzögerung geholfen werden.

Bei einer Organtransplantation entscheidet nicht nur die Chirurgie über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch die biologische Kompatibilität zwischen Spender und Empfänger. Die Blutgruppe ist dabei eines der wichtigsten Kriterien, weil Unverträglichkeiten sofort Abwehrreaktionen auslösen können. Ärzte analysieren zusätzlich bestimmte Gewebemerkmale und Antigene, um die Immunantwort zu minimieren.

Krankheitsrisiken nach Blutgruppen

Seit Jahren hält sich der Irrglauben, dass man sich an die eigene Blutgruppe angepasst ernähren müsse. Anhänger dieser Theorie empfehlen Typ A eine pflanzliche Kost, während Menschen mit Blutgruppe 0 Fleisch angeblich besser vertragen würden. Doch dafür fehlen wissenschaftliche Beweise. Experten raten zu einer ausgewogenen Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und gesunde Fetten.

Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass die Blutgruppe Einfluss auf die Krankheitsanfälligkeit haben kann. So scheint Blutgruppe 0 einen gewissen Schutz vor Herzinfarkten und Thrombosen zu bieten. Menschen der Gruppe A haben dagegen ein leicht erhöhtes Risiko für bestimmte Krebserkrankungen, während B-Träger offenbar anfälliger für Infektionen wie E. coli oder Malaria sind.

Blutspenden

Blutspenden rettet Leben! Jeden Tag werden in Deutschland tausende Blutkonserven für Operationen, Unfälle, Geburten und Krebstherapien benötigt. Ein künstliches Ersatzblut gibt es bis heute nicht und eine einzige Spende kann bis zu drei Menschen das Leben retten. Gleichzeitig ist sie auch für Spender sinnvoll: Das Blut wird automatisch auf Infektionen wie HIV, Hepatitis oder Syphilis untersucht.

Bei jeder Blutspende werden zudem weitere medizinische Werte überprüft - darunter Blutdruck, Puls, Hämoglobin und bei der ersten Spende die Blutgruppe. Diese Untersuchungen sind für Spender kostenlos und dienen zugleich der Sicherheit der Empfänger. Dank dieser strengen Kontrollen ist das Risiko, sich in Deutschland durch eine Bluttransfusion zu infizieren, außerordentlich gering.

In vielen Teilen der Welt ist sicheres Spenderblut keine Selbstverständlichkeit. Besonders in abgelegenen Regionen Afrikas, Asiens und Südamerikas fehlt oft die notwendige medizinische Infrastruktur, um Blut zuverlässig zu testen und zu lagern. Infektionsrisiken und Engpässe sind dort keine Seltenheit. Wer in solche Gebiete reist, sollte eine umfassende Auslandskrankenversicherung abschließen.

Im Alltag eine Nebensache, in medizinischen Angelegenheiten lebenswichtig - die Kenntnis der eigenen Blutgruppe oder der Blutgruppe des Kindes kann in Notfällen, bei Operationen oder auf Reisen essenziell sein. Doch das Wissen nützt nicht nur uns selbst: Gerade Universalspender tragen mit ihrer Spende dazu bei, dass Menschenleben gerettet werden können - und tragen daher eine gewisse Verantwortung.