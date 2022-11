Die staade Zeit beginnt: Kuriose Rekorde zum Advent

Diese kuriosen Erfolge rund um Wunschzettel, Schneemänner und Deko können Ihnen zur Einstimmung auf die staade Zeit dienen.

Die staade Zeit steht vor der Tür - sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Falls nicht: Vielleicht klappt es mit dieser Sammlung an kuriosen Rekorden rund ums Fest aus dem Guinnessbuch der Rekorde (die aktuelle Ausgabe für 2023 erschien im September).

Der älteste Christbaum der Welt:

Der Brite Paul Parker besitzt einen künstlichen Weihnachtsbaum, der schon seit dem Jahr 1886 in Familienbesitz ist. Ursprünglich wurde er für seine Urgroßtante namens Lou gekauft, Parker erbte ihn wiederum 2008 von seiner Mutter und er setzt die Familientradition fort: Der 30 Zentimeter große Kunstbaum steht bei ihm in einem Deko-Topf.

Der längste Wunschzettel an den Weihnachtsmann:

Wenn Sie jetzt ans eigene Kind und die endlosen Wünsche denken - die sind bestimmt nichts gegen die 124 969 Wünsche, die Hyundai Peking und das Mohe Tourism Bureau in China gesammelt haben und am 28. Dezember 2017 an den Nikolaus im Weihnachtsdorf in Mohe, Heilongjiang, überreichten. Wie viele in Erfüllung gingen? Unbekannt.

Die größte Sammlung rund um Weihnachten:

Der Kanadier Jean-Guy Laquerre hat nach der letzten Zählung des Guinnessbuches der Rekorde 25 104 verschiedene Weihnachtsmann-Artikel sein Eigen genannt. Darunter: 2360 Figuren, 2846 Karten und Postkarten aus 33 Ländern, 1312 Servietten und 241 Anstecker und Broschen.

Das schnellstes Anziehen eines Nikloaus-Kostüms:

Nur 28,91 Sekunden brauchte Theo Toksvig-Stewart in Großbritannien, um sich am 17. August 2020 ein Weihnachtsmann-Kostüm anzuziehen. Wenig weihnachtlich freilich, aber die Weihnachtssendung Qi des BBC wurde im Sommer gedreht.

Theo Toksvig-Stewart - jener Mann, der sich das Weihnachtsmannkostüm am aller-, allerschnellsten anzieht. © imago

Höchster Schneemann:

Die Könige der Schneemann-Rekorde wohnen in Bethel in Oxford County (US-Staat Maine). Bereits 1999 bekamen die Bewohner eine Rekord-Urkunde, weil sie einen Schneemann so hoch wie zehn Stockwerke gebaut hatten.

2008 wollte man sich in Bethel selbst übertreffen - mit einer Schneefrau. Diese Aufgabe dauerte einen Monat, dann stand sie parat mit einer Größe von 37,21 Meter und damit 2,58 Meter höher als noch zuvor der Schneemann. Als Wimpern bekam die Dame Skier. Fünf Monate hielt sie stand, dann schmolz sie dahin.

Rekord-Weihnachtsfilm:

Die Neu-Verfilmung des Grinch (2018) ist der umsatzstärkste Weihnachtsfilm laut Guinnessbuch der Rekorde: Er spielte zwischen 8. November 2018 und 21. Januar 2022 insgesamt 451 912 717 Euro ein. Der Animationsfilm basiert auf "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" (1957).

Die kältesten Wohnorte:

Diesen Rekord teilen sich zwei russische Städte: Oimjakon und Werchojansk. Dort wurden schon Temperaturen von minus 67,7 Grad gemessen.

XXL-Weihnachtskugel:

Sie war fast so schwer wie ein Mini-Cooper: In der Dubai Mall wurde die Kugel mit einem Durchmesser von 4,68 Metern und 1100 Kilo im Jahr 2018 präsentiert.