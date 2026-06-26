Demo an der Fernpassstraße: Zwischen zwei Orten wird komplett gesperrt. Wie lange die Unterbrechung dauert und wo in Tirol sonst noch Vorsicht und Planung gefragt sind.

Heiß her geht es derzeit auch im österreichischen Bundesland Tirol. Für die Landeshauptstadt Innsbruck und mehrere Bezirke hat die „GeoSphere Austria“ eine orangene Hitzewarnstufe ausgerufen. In den kommenden Tagen werden dort Spitzenwerte bis zu 38 Grad erwartet.

Blockade wie am Brenner?

Autofahrer, welche die einspurige Verkehrsführung am wichtigen Reschenpass zwischen Füssen und Nassereith an diesem Samstag (27. Juni) nicht auf dem Radar respektive Navi haben, könnten in ihren Fahrzeugen ordentlich zum Schwitzen kommen. Auch auf der Fernpassstraße B 179 protestieren Bürgerinitiativen zwischen Reutte/Katzenberg und Nassereith/Rastland gegen die wachsende Verkehrsbelastung mit einer Demonstration auf der Fahrbahn.

Die Auswirkungen auf den internationalen Verkehr dürften zwar sehr viel geringer ausfallen als bei der kürzlichen Blockade der Brennerautobahn (AZ berichtete), doch auch in diesem Fall müssen sich Italien-Reisende entweder andere Wege suchen oder ihre Reise verschieben.

Autos fahren auf der Fernpassstraße (B 179). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Fernpass-Demonstration ist auch deshalb weitaus harmloser als die Brenner-Sperre, weil sie nur zwei Stunden zwischen 10 und 12 Uhr dauern soll. Allerdings beginnen an diesem Wochenende die Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit entsprechendem Verkehrsaufkommen Richtung Süden.

So kommt man von Bayern Richtung Italien

Die Fernpassstraße über die enge und kurvenreiche Hahntennjochstraße (Lechtal-Imst) zu umfahren, wäre keine gute Idee, erläuterten die Bezirkshauptfrauen Katharina Rumpf (Reutte) und Eva Loidhold (Imst). Damit es auf der untergeordneten L 246 Hahntennjochstraße zu keinem Chaos kommt, wird diese für den Zeitraum der Fernpass-Demonstration zwischen 10 und 12 Uhr ebenfalls für den gesamten Verkehr gesperrt. Wohnwagen sind auf dieser Strecke sowieso verboten.

Baustelle auf der Reschenpassstraße (B180), welche nur einspurig befahrbar ist. © Ulrich Wagner/imago

Für Durchreisende - etwa auf dem Weg von Bayern kommend über den Fernpass in Richtung Italien – gilt daher die Empfehlung, an diesem Tag die Fernpassroute zu meiden oder großräumig zu umfahren. Auf der Reschenstraße B180 ist am Wochenende im Bereich der Kanzelgalerie der Verkehr jeweils von 8 bis 17 Uhr nur einspurig möglich. Verkehrsposten regeln an beiden Tagen den Verkehr.