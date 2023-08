Deutsche bei Schwimmwettbewerb in Österreich gestorben

Bei einem Schwimmwettbewerb in Hof bei Salzburg in Österreich ist eine Deutsche am Samstag ums Leben gekommen. Die 58-Jährige aus dem Landkreis Berchtesgadener Land sei leblos im Wasser treibend gefunden worden. Trotz Reanimation sei sie gestorben, teilte die Tiroler Polizei am Sonntag mit.

27. August 2023 - 12:28 Uhr | dpa

Fuschl Die Frau war um 14.15 Uhr beim Naturbadestrand von Hof bei Salzburg am Fuschlsee im Neopren-Anzug an den Start gegangen. Sie wollte die 4,2 Kilometer lange Wettbewerbsstrecke bis zum Fuschlseebad schwimmen. Die Wasserrettung habe sie um 15.48 Uhr leblos im Wasser entdeckt.