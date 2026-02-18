Cyber-Angriff auf Bahn-IT: Hacker legen Buchungssystem lahm

Am Dienstag kommt es bei den Onlinediensten der Deutschen Bahn zu einer größeren Störung. Viele Funktionen sind betroffen.

Update vom 18. Januar: Die Störungen der Auskunfts- und Buchungssysteme der Deutschen Bahn sind nach Unternehmensangaben auf einen Cyberangriff zurückzuführen. Inzwischen stehen die Systeme wieder zur Verfügung, wie die Bahn mitteilte. Über mögliche Urheber des Angriffs machte der Konzern keine Angaben.

Schon am Dienstagnachmittag hatte es IT-Schwierigkeiten gegeben. Betroffen waren sowohl die Bahn-App "DB Navigator" als auch die Website bahn.de. Auf beiden Systemen können Kunden üblicherweise unter anderem Fahrplanauskünfte einholen und Fahrkarten buchen. Nachdem die Systeme am Abend wieder «weitgehend stabil» liefen, wie die Bahn mitteilte, gab es am Mittwochmorgen erneut Probleme mit den Systemen. "Unsere Abwehrmaßnahmen haben gegriffen, um die Auswirkungen für unsere Kunden zunächst so gering wie möglich zu halten", teilte ein Bahnsprecher mit. Dennoch sei es zu vorübergehenden Einschränkungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen gekommen.

Bei der Attacke handelte es sich nach Angaben der Bahn um einen DDoS-Angriff. Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) ist eine digitale Überlastungsattacke: Dabei schicken tausende gekaperte Computer oder Geräte gleichzeitig so viele Anfragen an eine Website oder eine App wie den "DB Navigator", dass diese in die Knie gehen. Für die Nutzer sieht das so aus, als sei die Seite offline, obwohl sie technisch nicht zerstört wurde. Ziel solcher Angriffe ist es meist, Unternehmen oder Behörden zu erpressen, zu sabotieren oder politisch unter Druck zu setzen.

Erstmeldung, vom 17. Januar: Verbindungen suchen, Tickets buchen und dann ganz bequem ohne nervigen Papierkram reisen: Das ist durch Apps und Websites wie die der Deutschen Bahn längst Standard. Am Dienstag, 17. Februar, müssen Reisende und Pendler sich jedoch wieder ganz altmodisch mit Papierplänen und gedruckten Tickets behelfen. So zumindest scheint es, wenn man aktuell einen Blick auf die App "DB Navigator" der Bahn wirft. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer, wenn man aber versucht, eine Verbindung zu suchen, merkt man schnell, dass etwas nicht stimmt. "Keine Suchergebnisse", heißt es da.

Wie berichtet, kommt es derzeit zu einer größeren Störung der Online-Dienste der Deutschen Bahn. Betroffen ist, neben der Verbindungssuche, auch der Login. Einige Nutzer können ihre Bahncards nicht aktualisieren und bereits gebuchte Tickets nicht aufrufen. Das ist besonders ärgerlich, weil diese ja bereits gezahlt wurden.

Störung bei Bahn-App: Navigator kämpft mit Problemen

Nutzer meldeten demnach, dass die App ihnen eine Fehlermeldung ausspiele. Über die Homepage funktioniert die Verbindungssuche noch regulär. Eine Antwort auf eine Anfrage an die Deutsche Bahn steht zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels noch aus.