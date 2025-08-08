Cocktail zum Anbeißen: Mojito-Cupcakes mit cremigem Frosting

Diese Mojito-Cupcakes sind der perfekte Sommergenuss, der Cocktail und Dessert vereint. Limette, Minze und ein cremiges Frosting sorgen für pure Erfrischung.

Mojito mal anders: Der kubanische Cocktail überzeugt auch als Gebäck.

Wenn der Sommer nach erfrischenden Desserts ruft, sind diese Mojito-Cupcakes die perfekte Antwort. Sie vereinen die Aromen des kubanischen Cocktails in einem süßen, luftigen Gebäck mit cremigem Frosting.

Zutaten (für 12 Cupcakes)

Für die Cupcakes:

200 g Mehl (Type 405)

150 g Zucker

100 g weiche Butter

2 Eier (Zimmertemperatur)

150 ml Buttermilch

2 Bio-Limetten (Saft und Abrieb)

3 EL weißer Rum

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

15 frische Minzblätter

Für das Frosting:

200 g Frischkäse (Zimmertemperatur)

100 g weiche Butter

150 g Puderzucker

1 Bio-Limette (Abrieb)

2 EL weißer Rum

Frische Minzblätter zur Dekoration

Limettenzesten zum Garnieren

Kochutensilien: Muffinblech, Papierförmchen, Rührschüssel, Handrührgerät, Zestenreibe, Zitronenpresse, Teigschaber, Sieb, Messbecher, Spritzbeutel

Zubereitung (75 Minuten)

Den Backofen auf 175°C Ober-/Unterhitze vorheizen und das Muffinblech mit zwölf Papierförmchen auslegen. Die Bio-Limetten heiß abwaschen, trockenreiben und mit einer Zestenreibe fein abreiben. Die frischen Minzblätter unter fließendem Wasser abspülen, trocken tupfen und fein hacken, wobei ihr intensives Aroma bereits die Küche durchzieht. In einer großen Rührschüssel die zimmerwarme Butter mit dem Zucker mindestens fünf Minuten cremig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entsteht. Die Eier einzeln unterrühren und dabei jeweils eine halbe Minute einarbeiten. Den frisch gepressten Limettensaft mit dem Rum und der gehackten Minze verrühren. Diese Mischung zur Butter-Ei-Masse geben und die feinen Limettenzesten einrühren, wodurch sich bereits der charakteristische Mojito-Duft entfaltet. Mehl, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel vermischen. Diese trockenen Zutaten abwechselnd mit der Buttermilch unter die Teigmasse heben, dabei nur so lange rühren, bis sich alles gerade verbunden hat. Den Teig gleichmäßig in die Förmchen verteilen und im vorgeheizten Ofen 18-20 Minuten goldbraun backen. Die fertigen Cupcakes auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Für das Frosting die zimmerwarme Butter mit dem gesiebten Puderzucker cremig schlagen. Den Frischkäse löffelweise unterrühren, bis eine glatte Creme entsteht. Rum und Limettenzeste einarbeiten und das Frosting mit einem Spritzbeutel großzügig auf den Cupcakes verteilen.

Anrichtetipps

Die Cupcakes auf einer Etagere oder bunten Platte arrangieren. Jedes Törtchen mit einem frischen Minzzweig krönen und feine Limettenzesten darüberstreuen. Etwas Puderzucker verleiht dem Gebäck den letzten eleganten Schliff.

Getränkeempfehlung

Ein gekühlter Weißwein wie ein Sauvignon Blanc mit Zitrusnoten passt wunderbar zu den frischen Aromen der Cupcakes.

Frisches Kokoswasser mit einem Spritzer Limette ist eine tropisch-frische Begleitung, die den Mojito-Geschmack unterstreicht.

Rezeptvariationen

Für eine alkoholfreie Version den Rum durch zusätzlichen Limettensaft und einen Teelöffel Rum-Aroma ersetzen, wodurch der charakteristische Geschmack erhalten bleibt.

Mit einem Esslöffel Kokosraspeln im Teig erhält das Gebäck eine zusätzliche tropische Note, die perfekt zum Mojito-Thema passt.