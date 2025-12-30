Bevor das neue Jahr beginnt, ist Zeit für eine Grundreinigung. Gerade an den Stellen, die man die vergangenen 365 Tage vernachlässigt hat. Welche das häufig sind und wie man sie noch schnell vor Silvester reinigt.

Eine Frau reinigt mit einem Staubwedel die Kanten einer Tür, um vergessene Staubstellen im Haushalt zu beseitigen.

Das Badezimmer oder den Ofen dürften die meisten sehr häufig putzen. Andere Stellen daheim werden dagegen oft vergessen. Über sehr lange Zeit. Oder wann haben Sie zum Beispiel das letzte Mal die Kanten der Türen gesäubert?

Zum Jahresende empfiehlt sich ein Check: Wo hat sich Staub gesammelt, der 2026 nicht erleben soll? Die Plattform Helpling hat die fünf Stellen im Haushalt gesammelt, die beim Putzen sehr häufig vergessen werden.

Wer noch etwas Motivation für die Grundreinigung vor Silvester braucht: Einer Umfrage des Unternehmens Alfred Kärcher zufolge löst Saubermachen Stress auf und macht zufriedener. 80 Prozent der Deutschen fühlen sich demnach in einem sauberen Zuhause ausgeglichener, 73 Prozent sind motivierter und haben mehr Energie. Und das wäre fürs neue Jahr doch wünschenswert.

Die am häufigsten übersehenen Bereiche im Haus

Hinter und unter großen Geräten in der Küche und im Kammerl: Wie lange haben Sie nicht mehr hinter und unter die Waschmaschine oder den Trockner geschaut? Dort sammeln sich bei vielen über Monate Staub und Krümel.

"Eine gründliche Reinigung sorgt dafür, dass Küche und Hauswirtschaftsraum wieder frisch wirken. Beim Reinigen des Trockners lohnt es sich zum Beispiel, auch kurz hinter das Gerät zu schauen, da sich dort häufig feine Flusen ansammeln, die sich leicht entzünden können", teilt Helpling mit.

Ein oft übersehener Bereich: Hinter der Waschmaschine sammeln sich Staub und Flusen. © Wedel/Kirchner-Media/imago

Welche Schritte man bei der Grundreinigung machen sollte: das Gerät vorsichtig herausziehen, den Staub wegsaugen, den Boden sodann feucht wischen und die Rückseite des Geräts mit einem Tuch abwischen.

Ein Trick zum Bewegen von schweren Geräten

Wenn das Gerät schwer ist oder man keinen Helfer zur Hand hat, empfiehlt Helpling, zwei alte Handtücher unter die vorderen Kanten zu legen. "Dadurch gleitet das Gerät leichter über den Boden."

Lichtschalter und Steckdosen: Wir benutzen sie tagtäglich, doch wie oft werden sie gereinigt? Dafür empfehlen die Putz-Experten ein Mikrofasertuch, ein mildes Reinigungsmittel und nur geringe Feuchtigkeit, "da Schalter niemals nass gereinigt werden dürfen".

Empfehlenswert zum Säubern von Steckdosen sind trockene Mikrofasertücher. © Caroline Seidel/dpa

Damit alle dran kommen: "Gehen Sie in jedem Raum einmal im Kreis und wischen Sie alle Schalter nacheinander ab. So vergessen Sie keinen Bereich."

Schubladen und Schrank-Ecken: Auch in Schubladen sammeln sich über das Jahr hinweg Krümel, Staub oder kleine Gegenstände an. Nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn. Und an Schrank-Ecken bleibt oftmals eine feine Staubschicht hängen.

Einsätze in der Schublade sorgen für mehr Ordnung

Helpling empfiehlt folgenden Ablauf: die Schublade ausräumen, den Innenraum mit dem Staubsauger reinigen, feucht nachwischen und die Schublade trocknen lassen.

Eine mögliche Anschaffung für 2026: "Damit die Ordnung länger bestehen bleibt, funktionieren Einsätze sehr gut. Sie unterteilen den Raum und verhindern, dass Kleinteile unkontrolliert durcheinander rutschen."

Türgriffe werden ständig angefasst, aber selten gereinigt

Sockel- und Fußleisten: An den Sockelleisten hält sich im Alltag viel Staub. " Sie liegen niedrig, werden selten berührt und ziehen dadurch feinen Staub und Fasern an. Eine kurze Reinigung bringt sofort mehr Frische in Flure und Wohnräume", heißt es in der Helpling-Mitteilung.

Ordnung in der Küchenschublade: Einsätze helfen, Chaos zu vermeiden, und erleichtern die Grundreinigung. © imago

Am besten fährt man zunächst mit einem Bürstenaufsatz des Staubsaugers entlang, danach feucht wischen mit einem Allzweckreiniger. Wer dann noch mit einem trockenen Tuch leicht poliert, erreicht, dass sich der nächste Staub langsamer absetzt.



Türgriffe und -rahmen sowie Kanten:"Türgriffe gehören zu den am häufigsten berührten Flächen im Haus." Die Rahmen sammeln zudem an den oberen Kanten Staub. Warmes Wasser und etwas milder Reiniger reichen aus, für die Griffe und den Rahmen ein weiches Tuch benutzen. Kanten und Oberseiten ebenfalls reinigen.

Der Natur zuliebe: Vier Reinigungsmittel reichen aus

Die Verbraucherzentrale weist generell darauf hin, dass man gar nicht viele Putzmittel braucht und sich auch in Hinblick auf den Umweltschutz auf vier Mittel beschränken kann: ein neutraler Allzweckreiniger (für fettige Verschmutzungen auf glatten Oberflächen), Scheuerpulver oder Kratzschwamm (für hartnäckigen Schmutz und Verkrustungen auf robusten Oberflächen), Essigreiniger oder Zitronensäure (gegen Kalk und Urinstein) und Handspülmittel (fürs Geschirr und Arbeitsplatten).

Das Umweltbundesamt empfiehlt Reinigungsmittel mit dem Siegel Blauer Engel oder dem EU-Umweltzeichen.