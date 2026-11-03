Schon Urlaubspläne für 2027? Im nächsten Jahr müssen Arbeitnehmer gut taktieren, um Brückentage zu sichern. Denn viele Feiertage fallen auf ein Wochenende. Welche das sind und wo sich gute Auszeiten planen lassen.

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Wie wäre es mit einem Surf-Urlaub im nächsten Jahr?

Gerade sind in Bayern die Herbstferien gestartet, bei vielen neigt sich damit der Jahresurlaub allmählich dem Ende zu. Die letzten übrigen freien Tage werden vielleicht noch für die Zeit rund um Weihnachten gebunkert, aber die große Auszeit am Strand, in der Sonne oder auf Berggipfeln ist bei den meisten erst einmal nicht mehr in Sicht. Schade eigentlich.

Eine gute Zeit, um die nächsten Pläne für Reisen und Erholung zu schmieden und damit Lichtblicke für 2027 zu schaffen.

Die entscheidenden Fragen, bevor man Urlaub beim Chef einreicht: Wie fallen im nächsten Jahr die Feiertage? Welche Brückentage lohnen sich für Arbeitnehmer besonders? Die Plattform Travelcircus hat den Check gemacht.

So ungünstig fallen die Feiertage 2027

Eine ernüchternde Erkenntnis gleich zu Beginn: Im kommenden Jahr fallen viele der variablen Feiertage auf ein Wochenende. Zum Beispiel der Tag der Arbeit (1. Mai) oder Mariä Himmelfahrt (15. August).

Wer die Vorfreude auf den nächsten Urlaub als Lichtblick für den Winter braucht, kann schon jetzt für 2027 planen. © Andrey Popov/imago

Travelcircus bilanziert insgesamt: "Neun der 20 Feiertage fallen 2027 auf ein Wochenende." Eingeschlossen in diese Rechnung sind auch regionale Feiertage wie das Augsburger Friedensfest oder der Buß- und Bettag.

Bayern hat dem Innenministerium zufolge zwölf Feiertage, die im ganzen Freistaat gelten. Dazu kommen Mariä Himmelfahrt in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung sowie der Augsburger Feiertag am 8. August.

Ein Blick auf die einzelnen Monate mit Feiertagen:

JANUAR:

Der Start ins Jahr 2027 beginnt gut: Der Neujahrstag ist 2027 ein Freitag, ein langes Wochenende geschenkt! Die Heiligen-Drei-Könige (6. Januar) fallen auf einen Mittwoch.

Travelcircus rechnet vor: Wer vier Urlaubstage einsetzt, kann von 1. bis 10. Januar freinehmen. Im Februar gibt es dann keine Brückentage zu holen.

Ostern ist 2027 im März

MÄRZ:

Ostern fällt im nächsten Jahr auf das Wochenende vom 28. März (Ostersonntag). In Bayern wie auch im Rest von Deutschland ist der Karfreitag (26. März) automatisch frei und auch der Ostermontag (29. März). Das bedeutet: Mit vier Urlaubstagen kann man zehn Tage freinehmen (26. März bis 4. April).

Zu Ostern in die Berge? © imago/Michael Bihlmayer

Mit acht Urlaubstagen könnten Arbeitnehmer gleich 16 Tage am Stück Freizeit genießen (20. März bis 4. April).

Das ist vielleicht nötig, denn der April bietet keine weiteren Brückentage-Chancen.

MAI:

Der 1. Mai fällt auf einen Samstag. Leider. Dafür folgt schnell Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 6. Mai) und damit die Möglichkeit eines verlängerten Wochenendes, wenn man sich den 7. Mai als Brückentag schnappt.

Am 17. Mai ist bereits Pfingstmontag und damit frei. Wer vier Urlaubstage investiert, kann inklusive Feiertag und Wochenenden von 15. bis 23. Mai daheim bleiben beziehungsweise auf Reisen gehen.

Und noch ein Feiertag wartet im Wonnemonat: der 27. Mai (Fronleichnam, immer ein Donnerstag). Der Freitag, 28. Mai, könnte zum Brückentag werden.

Spezieller Feiertag für Katholiken in Bayern fällt ungünstig

AUGUST:

Nach Durststrecken im Juni und Juli wird auch der August zur kleinen Enttäuschung, denn Mariä Himmelfahrt am 15. August ist ein Sonntag und damit kein zusätzlicher freier Tag für Katholiken.

Wer nicht verreist: Im August kann man sich in Bayern schon mal auf die Wiesn einstimmen, nämlich auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing. © Armin Weigel/dpa

OKTOBER:

Bitter für Urlaubsträume: Auch der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt im Jahr 2027 auf einen Sonntag.

Langes Wochenende geschenkt im November

NOVEMBER:

Dafür startet der triste November mit einem freien Montag (Allerheiligen). Wer sich vier Urlaubstage gönnt, kann von 30. Oktober bis 7. November urlauben.

DEZEMBER:

Und dann wäre da noch Weihnachten 2027: Die Feiertage 25. und 26. Dezember sind, bitte tief durchatmen, Samstag und Sonntag.

Silvester, 31. Dezember, fällt im nächsten Jahr auf einen Freitag, dementsprechend ist der 1. Januar 2028 ebenfalls ein Samstag.