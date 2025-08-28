Block-Prozess: Mitangeklagter räumt Beteiligung ein

Hamburg

Am siebten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder von Unternehmerin Christina Block hat erstmals einer der Angeklagten seine Beteiligung an der Rückholaktion gestanden. Es habe aber keine Entführung, sondern eine Rettung sein sollen, sagte der 36-jährige Israeli über die Vorfälle in der Silvesternacht 2023/24.