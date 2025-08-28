AZ-Plus

Block-Prozess: Mitangeklagter räumt Beteiligung ein

dpa |
Der Prozess wurde am Donnerstag fortgesetzt.
© Marcus Brandt/dpa Pool
Hamburg

Am siebten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder von Unternehmerin Christina Block hat erstmals einer der Angeklagten seine Beteiligung an der Rückholaktion gestanden. Es habe aber keine Entführung, sondern eine Rettung sein sollen, sagte der 36-jährige Israeli über die Vorfälle in der Silvesternacht 2023/24.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

