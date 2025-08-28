Block-Prozess: Mitangeklagter räumt Beteiligung ein
Audio von Carbonatix
Am siebten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder von Unternehmerin Christina Block hat erstmals einer der Angeklagten seine Beteiligung an der Rückholaktion gestanden. Es habe aber keine Entführung, sondern eine Rettung sein sollen, sagte der 36-jährige Israeli über die Vorfälle in der Silvesternacht 2023/24.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen