Heimlich weniger Inhalt, aber der Preis schrumpft nicht im gleichen Maß: Verbraucherschützer sind wieder auf der Suche nach den größten Mogelpackungen. Welche fünf bekannten Kandidaten zur Auswahl stehen.

Der Kunde merkt bei Mogelpackungen oft nicht auf den ersten Blick, dass der Preis still und heimlich gestiegen ist.

In der Packung Nudeln, Müsli oder Schokolade ist plötzlich weniger drin, der Preis ist aber sogar gestiegen? Kunden bekommen davon oft nichts mit, weil die Veränderung nicht transparent (genug) kommuniziert wird. Das heißt im Klartext: Es ist eine heimliche Preiserhöhung.

Solchen Mogelpackungen, die den Käufer im Supermarkt täuschen, ist die Verbraucherzentrale Hamburg seit Jahren auf der Spur. Nun ruft sie wieder zur Wahl des Negativpreises auf: Wer ist die Mogelpackung des Jahres 2025? Damit wollen sie "besonders dreiste Fälle von versteckten Preiserhöhungen" aufdecken.

Zur Auswahl stehen fünf Produkte, die bestimmt jeder schon einmal in der Hand hatte:

Kandidat 1: Milka Schokolade: Die Verbraucherzentrale Hamburg hat protokolliert: Bei der Milka Alpenmilch von Mondelez sind nur noch 90 statt 100 Gramm drin, nahezu zeitgleich sei der Preis aber sogar gestiegen. Von 1,49 auf 1,99 Euro. Das macht unterm Strich eine Preiserhöhung von über 48 Prozent.

Backmischung: Fast 90 Prozent teurer!

Kandidat 2: Käse-Streusel-Backmischung: Die Verbraucherschützer monieren, dass Dr. Oetker das Produkt als neu verkauft, die Rezeptur habe sich aber kaum verändert. "Dafür ist der fertig gebackene Kuchen nur noch etwa halb so groß", teilt die Verbraucherzentrale Hamburg mit. Bezogen auf die Füllmenge (statt 730 Gramm nur noch 370 Gramm) entpuppt sich die geringfügige Preissenkung von 3,99 auf 3,79 Euro als eine versteckte Erhöhung um knapp 90 Prozent.

Diese fünf Produkte stehen bis 20. Januar für den Negativpreis zur Auswahl. © Verbraucherzentrale Hamburg

Kandidat 3: XXL Schoko Hafer-Müsli: Der Hersteller Kölln zaubert aus dem "Vorratspack" einen "XXL Pack". Das bedeutet übersetzt: Statt 1700 Gramm sind nur noch 1050 Gramm drin. Trotz des gesenkten Verkaufspreises im Handel sei das Müsli damit knapp 30 Prozent teurer.

Kaffeesticks mit weniger Inhalt

Kandidat 4: Penne Pomodoro Mozzarella: Hier verzeichnen die Verbraucherschützer eine Preiserhöhung von 29 Prozent. "Die Füllmenge pro Packung ist 2025 zwar von 163 auf 181 Gramm gestiegen, doch auch der Preis wurde von 1,39 Euro auf 1,99 Euro deutlich erhöht", heißt es auf der Abstimmungsseite zur Mogelpackung. Der Hersteller ist Knorr.

Kandidat 5: 3 in 1 Classic Kaffeesticks: Es sind wie gehabt zehn Sticks von Jacobs drin. Also alles wie immer? Nein. Die Kaffeesticks selbst sind dünner geworden: nur noch zwölf statt bisher 18 Gramm. Gleichzeitig sei der Verkaufspreis bei vielen Händlern von 2,69 Euro auf 2,79 Euro geklettert. Diese Rechnung geht für die Verbraucherschützer nicht auf. Anders gesagt: 56 Prozent teurer.

Zur Abstimmung (bis Dienstag, 20. Januar, um 16 Uhr):