Beliebte Silvretta-Hochalpenstraße jahrelang gesperrt – was jetzt dort passieren soll

Die Silvretta-Hochalpenstraße in Österreich ist eine beliebte Verkehrsstrecke, doch Murenabgänge haben in den letzten Jahren wiederholt zu Sperrungen geführt. Nun will man die Strecke besser absichern, doch dies wird einige Jahre dauern.

Diese Nachricht werden Ausflügler, Touristen und Freizeitsportler sicherlich nicht gerne hören. Die beliebte Silvretta-Hochalpenstraße, die Vorarlberg und Tirol verbindet, wird jahrelang gesperrt und daher nicht befahrbar sein.

Bis einschließlich 2029 bleibt die Silvretta-Hochalpenstraße für den Verkehr gesperrt, eine Wiedereröffnung der hochalpinen Route, die das Montafon mit dem Tiroler Paznauntal verbindet, ist erst für den Sommer 2030 geplant. Dies teilten die Illwerke-VKW, die für den Betrieb verantwortlich sind.

Grund für die Maßnahme sind wiederholte Murenabgänge, die nun umfangreiche Bauarbeiten zur Absicherung notwendig machen. Geplant sind nun unter anderem die Verlegung von gefährdeten Straßenabschnitten sowie die Errichtung neuer Schutzdämme.

Silvretta-Hochalpenstraße nach Erdrutschen immer wieder gesperrt

Bereits im Sommer 2024 musste die Silvretta-Hochalpenstraße nach einem Erdrutsch aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Im Juli begrub eine weitere Mure Teile der touristischen Verbindung unter sich und machte damit Hoffnungen auf eine baldige Wiederinbetriebnahme zunichte. Weitere Untersuchungen führten zu dem Entschluss, dass eine Freigabe der Strecke im Jahr 2026 unverantwortlich wäre.

Die Illwerke haben bereits einen grob festgelegten Fahrplan für das anspruchsvolle Großprojekt vorgestellt. Sobald alle notwendigen behördlichen Bewilligungen erteilt wurden, kann im Frühjahr 2027 der formelle Baubeschluss gefasst werden.

Bauarbeiten nur zeitlich begrenzt möglich: Silvretta-Hochalpenstraße bis Sommer 2030 gesperrt

Aufgrund der hochalpinen Lage der Silvretta-Hochalpenstraße sind Bauarbeiten nur in der kurzen schneefreien Zeit im Sommer möglich. Aus diesem Grund sollen sie auf die Jahre 2027, 2028 und 2029 verteilt werden. Im Sommer 2030 könnte die Passstraße im besten Fall dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Für die Tourismusregion Montafon bedeutet die langjährige Sperre finanzielle Verluste, doch es überwiegt die Erleichterung, dass für die Situation endlich Planungssicherheit herrscht und die Hotel- und Gastronomiebetriebe im gesamten Montafon und im Paznaun nun eine klare Perspektive haben.

Vermuntbahn wird jetzt auch im Sommer betrieben

Trotz der langfristigen Sperre der Silvretta-Hochalpenstraße wird die Bielerhöhe in dieser Zeit weiterhin von der Vorarlberger Seite erreichbar sein. Die Vermuntbahn wird auch den Sommer über betrieben, wie die Illwerke bereits zugesichert haben. Vom Tiroler Paznauntal kann die Bielerhöhe mit dem Auto angefahren werden, ganz ohne Maut.