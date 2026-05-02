"Beedabei": Jetzt einen von 25 Blumenkästen gewinnen

Am 20. Mai ist wieder Weltbienentag. Hierzu verlost die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung insgesamt 25 Blumenkästen – ein Zeichen für die Bienen und für die Umwelt.

02. Mai 2026 - 06:11 Uhr

So sehen sie aus, die Blumenkästen des Gewinnspiels der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Je einen dieser Kästen kann man gewinnen und dabei gleichzeitig Gutes für Bienen und die Umwelt tun.

Beedabei: Gemeinsam für den Insektenschutz

Es begann 2019 mit über 220 gelben Blumenkästen, bepflanzt mit bienenfreundlichen Pflanzen: Die Initiatoren stellten die Kästen sternförmig mitten in Nürnberg auf dem Hauptmarkt auf. Ihr Ziel war es zu zeigen, dass jeder Einzelne einen Beitrag zum Insektenschutz leisten kann. Noch am selben Tag wurden die Kästen kostenfrei an Bürger verschenkt – denn Naturschutz funktioniert nur gemeinsam.

So entstand die Aktion "Beedabei", die sich mittlerweile in ganz Europa verbreitet hat.

Die Abendzeitung verlost an insgesamt 25 Leserinnen und Leser jeweils einen Kasten mit Bienenfutterpflanzen. WICHTIG: Sie müssen Ihren bepflanzten Blumenkasten im Gewinnfall am Mittwoch, den 20. Mai 2026 in der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr gegen Vorlage Ihrer Gewinnbenachrichtigung vor der Zentrale der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung abholen. Außerdem wird gebeten, gemeinsam ein Zeichen für die Natur zu setzen und noch am gleichen Tag Fotos von diesen neuen Bienenfutterstellen auf dem Balkon oder im Garten zu mailen und zu posten, von denen eine Auswahl auch veröffentlicht wird. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen Die Teilnahme ist bis Dienstag, 12.05., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Digitaler Flashmob zum Weltbienentag

Zum Weltbienentag am 20. Mai setzt "Beedabei" ein besonderes Zeichen und ruft zu einem digitalen Flashmob auf. Fotos der gelben Blumenkästen sollen viral gehen und Aufmerksamkeit für den Schutz von Insekten schaffen. Auch in München sind Unternehmen und private Bienenfreunde eingeladen, sich zu beteiligen.

Seit 2022 werden jährlich zum Weltbienentag vor der Zentrale der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung die leuchtend gelben Balkonkästen mit bienenfreundlicher Bepflanzung sternförmig installiert. Unter den Lesern der AZ werden die Kästen verlost und anschließend von der Theresienhöhe 11 aus über die gesamte Stadt verteilt.

Bienen über den Dächern Münchens

Das Engagement der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung für die fleißigen Nutztiere hat eine besondere Grundlage: Seit 2020 leben drei Bienenvölker auf dem Dach der Zentrale an der Theresienwiese – direkt über den Baumkronen von Linden und Ahornbäumen.

Bis zu 150.000 "Mitarbeiterinnen" genießen dort nicht nur eine beeindruckende Aussicht von der Paulskirche bis zu den Alpen, sondern auch optimale Lebensbedingungen.

Das Projekt kommt intern seit Beginn sehr gut an, sodass wir es im vergangenen Jahr erweitert haben. In der zweiten Saison wurden auch Bienenvölker bei unserem Kundenservice und der LOTTO Akademie in Nürnberg angesiedelt. So wird das Thema Nachhaltigkeit für die Belegschaft vor Ort direkt erlebbar. Verena Ober - Leiterin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation

Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung

Das Engagement der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung geht aber weit über die Bienenhaltung hinaus. Zum Beispiel fließen auch aus der Lotterie GlücksSpirale Gelder über Destinatäre in ausgewählte Projekte in den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Denkmalschutz sowie Natur- und Umweltschutz. 2025 waren es rund 2,6 Millionen Euro allein für den Bayerischen Naturschutzfonds zur Förderung von Umweltprojekten.

Mit unseren Bienen leisten wir selbst einen kleinen Beitrag zum Naturschutz. Um mit unserem Engagement für "Beedabei" tragen wir dazu bei, die Allgemeinheit weiter für den Insektenschutz zu sensibilisieren. Verena Ober - Leiterin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation

Warum Bienen unsere Hilfe brauchen

Die Notwendigkeit, das Bewusstsein für den Insektenschutz zu stärken, bestätigt auch der betreuende Imker Dr. Jürgen Brandl. Der Bestand der Bienen ist durch zahlreiche Faktoren bedroht: Parasiten wie die Varroa-Milbe, eingeschleppte Schädlinge, Klimawandel, Flächenversiegelung sowie der Einsatz von Insektiziden setzen den Tieren zu.

Dabei sind Bienen – insbesondere auch Wildbienen – unverzichtbar für den Erhalt unseres empfindlichen Ökosystems.

Interessanterweise finden Bienen in der Stadt oft bessere Lebensbedingungen als auf dem Land. Während sie dort unter Monokulturen und Pestizideinsatz leiden, profitieren sie in urbanen Räumen von einem vielfältigen Pflanzenangebot in Parks, Alleen, Gärten und auf Balkonen.

Dr. Jürgen Brandl ist ein erfahrener Imker. Er weiß, was die Bienen brauchen. © Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung

Jeder Einzelne kann etwas Gutes tun

Die gute Nachricht: Jeder kann helfen. "Schon ein richtig bepflanzter Blumenkasten oder ein Topf Kräuter auf dem Balkon bietet Bienen wertvolle Nahrung", erklärt der Imker.

Eine echte Win-Win-Situation für Mensch und Natur: Es verschönert den Alltag – und hilft gleichzeitig den Bienen. Und da das Generieren glücklicher Gewinner zur Kernkompetenz der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung gehört, lautet das Motto ganz passend:

Beedabei – mitspielen und zum Wohl der Bienen gewinnen!

Weitere Informationen unter:



