Baum stürzt auf Zelt und erschlägt Frau

In einem Zeltlager für Jugendliche in Schleswig-Holstein stürzt ein Baum auf ein Zelt. Eine 25-jährige Betreuerin kommt dabei ums Leben.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa
Plön

Eine Frau ist in einem Zeltlager am Behler See bei Plön von einem Baum erschlagen worden. Der Baum war in der Nacht zum Dienstag auf ein Zelt gestürzt, in dem mehrere Betreuer sowie die 25-Jährige lagen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau starb noch am Unglücksort. 

Den Angaben zufolge arbeitete sie ebenfalls als Betreuerin in dem Lager in Schleswig-Holstein, das Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren beherbergte. Die Polizei nahm nach Angaben des Sprechers die Ermittlungen auf. Ein Gutachter soll zudem klären, warum der Baum umstürzte. Der Experte war bereits am Dienstag vor Ort.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

