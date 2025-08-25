AZ-Plus

Basketballkarte von Bryant und Jordan erzielt Millionen

Michael Jordan und Kobe Bryant sind Legenden der Basketballgeschichte. Jetzt wurde eine Sammelkarte mit Autogrammen der beiden versteigert - für einen Rekordpreis.
Die Versteigerung der Karte mit den Autogrammen der beiden NBA-Legenden hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt.
Die Versteigerung der Karte mit den Autogrammen der beiden NBA-Legenden hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt.
New York

Die Versteigerung einer Basketballsammelkarte mit Autogrammen der beiden NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt. Die Karte - ein Unikat mit den Bildern, Uniformlogos und Autogrammen der beiden Spieler - habe am Samstag eine Rekordsumme erzielt, gab das Auktionshaus Heritage Auctions auf der Plattform X bekannt. Wer die Karte ersteigerte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. 

Kobe Bryant und Michael Jordan gehören zu den besten Spielern der NBA-Historie. Bryant spielte für die Los Angeles Lakers spielte. Er kam 2020 im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben. Der 62 Jahre alte Jordan hat in den 90er-Jahren mit den Chicago Bulls sechs Meistertitel geholt.

Trikots, Schuhe und andere Erinnerungsstücke aus den Karrieren der beiden Basketballspieler wurden schon mehrfach teuer versteigert.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

