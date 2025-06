Auto fährt Familie in Krefeld an - fünf Verletzte

Nach einer Schlägerei fliehen drei junge Männer in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto. Beim Abbiegen erfasst der Wagen in Krefeld fünf Menschen. Unter den Verletzten sind auch zwei kleine Kinder.

Krefeld

Bei einem Fluchtversuch ist ein Mann mit seinem Auto in Krefeld in eine Familie mit zwei Kleinkindern gefahren. Fünf Menschen wurden dabei am Samstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie stufte den Vorfall am Morgen zunächst weiter als Unfall ein.

Bei den Verletzten handele es sich um die Eltern (beide 25 Jahre alt), zwei Kinder im Alter von einem und zwei Jahren sowie die 52 Jahre alte Großmutter, sagte eine Sprecherin. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Nach der Kollision fuhr der Wagen davon

Das Auto hatte nach den Polizei-Angaben am Abend beim Abbiegen die Gruppe erfasst. Demnach seien der Autofahrer und zwei weitere junge Männer nach einer Schlägerei auf der Flucht gewesen. Nach der Kollision mit der Familie war der Wagen davongefahren. Wenig später spürten Polizeibeamte das Fahrzeug auf und stellten die Insassen, drei Männer im Alter von 24, 28 und 29 Jahren.

Details zu der vorausgegangenen Schlägerei würden noch ermittelt, hieß es. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Unklar war demnach auch, wer von den drei jungen Männern am Steuer gesessen und ob der Fahrer Alkohol oder andere Drogen konsumiert hat.

Ein 28-Jähriger wurde nach den Angaben festgenommen, da ein Haftbefehl in einer anderen Sache gegen ihn vorlag.