Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz – beide tot

Auf dem Parkplatz eines Krefelder Friedhofs fährt ein Autofahrer ein 72-jähriges Geschwisterpaar an. Die beiden sterben. Die Polizei geht von einem Unfall aus.
dpa
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. © Leonhard Giesberts/Blaulicht-News-Krefeld/dpa
Krefeld

Zwei Menschen sind auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, sagte ein Sprecher. Aus bislang ungeklärter Ursache habe ein 77-Jähriger das 72-jährige Zwillingspaar mit seinem Wagen angefahren. 

Der Mann und die Frau seien unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die beiden wollten ein Grab besuchen, wie der Sprecher weiter sagte. Notfallseelsorger kümmerten sich um Augenzeugen und Angehörige. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

