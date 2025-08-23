Auto erfasst Zwillinge auf Friedhofsparkplatz – beide tot
Zwei Menschen sind auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, sagte ein Sprecher. Aus bislang ungeklärter Ursache habe ein 77-Jähriger das 72-jährige Zwillingspaar mit seinem Wagen angefahren.
Der Mann und die Frau seien unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die beiden wollten ein Grab besuchen, wie der Sprecher weiter sagte. Notfallseelsorger kümmerten sich um Augenzeugen und Angehörige. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.
