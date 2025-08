August: Welches Obst und Gemüse hat jetzt Saison?

Wer saisonal isst, isst nicht nur gesünder, sondern auch mit gutem Gewissen. Kaum ein anderer Monat bietet eine so große Vielfalt an reifem, regionalem Obst und Gemüse wie der August. Diese Sorten haben jetzt Saison.

© Jelena990/iStock via Getty Images

Der August ist Hochsaison für heimisches Obst und Gemüse. Die Auswahl ist riesig und Geschmack und Nährstoffe sind auf dem Höhepunkt. Saisonales Obst und Gemüse ist nicht nur besonders frisch und schmackhaft, sondern auch nachhaltiger: Es muss nicht weit transportiert oder künstlich gelagert werden. Wer regional einkauft, unterstützt außerdem heimische Landwirtschaft und bekommt oft Produkte, die im Supermarkt gar nicht erhältlich sind. Diese Obst- und Gemüsesorten sollte jetzt zum Star auf dem Teller werden:

Tomaten

Von kleinen Cocktailtomaten bis hin zu großen Ochsenherztomaten: Tomaten gibt es jetzt in allen Formen und Farben. Sie schmecken im August besonders aromatisch, da sie unter freiem Himmel in der Sonne reifen konnten. Ob roh im Salat, auf dem Brot, gegrillt oder in einer leckeren Pastasauce: Tomaten sind ein echter Sommer-Allrounder.

Zucchini

Zucchini lassen sich leicht anbauen und sind jetzt in Hülle und Fülle zu finden. Sie schmecken mild, lassen sich roh, gebraten, gegrillt oder gefüllt zubereiten und harmonieren gut mit mediterranen Kräutern. Auch die gelbe Variante ist im August besonders schön und aromatisch.

Auberginen

Wer Auberginen liebt, sollte jetzt zugreifen. Im August haben sie Saison und ein besonders vollmundiges Aroma. Wichtig: gut durchgaren, denn roh sind sie ungenießbar. Perfekt für Ratatouille, Aufläufe oder gegrillt mit Olivenöl.

Paprika

Ob grün, gelb oder rot: Paprika sind im August besonders saftig und aromatisch. Sie liefern viel Vitamin C und sind roh, gegrillt oder gefüllt ein echter Genuss.

Gurken

Salatgurken und Einlegegurken haben im August Saison. Gerade an heißen Tagen sorgen sie für Erfrischung. Tipp: Gurkensalat mit Dill und einem Spritzer Zitrone ist der perfekte Sommersnack.

Mais

Zuckermais aus heimischem Anbau ist im August auf vielen Märkten zu finden. Frisch vom Feld geerntet schmeckt er besonders süß - ob gekocht, gegrillt oder in Salaten.

Pfirsiche und Nektarinen

Jetzt kommen sie direkt vom Baum in die Obstschale: samtige Pfirsiche und glatte Nektarinen sind im August besonders süß, saftig und aromatisch. Perfekt als Snack, im Frühstücksjoghurt, gegrillt mit Honig oder als fruchtige Zutat im Salat mit Burrata und Rucola.

Pflaumen und Zwetschgen

Diese aromatischen Steinfrüchte sind ein echter Spätsommerklassiker. Zwetschgen sind fester und säuerlicher und damit ideal für Blechkuchen, Kompott oder als Füllung für Knödel. Pflaumen sind weicher, saftiger und süßer. Beide Sorten eignen sich auch wunderbar zum Einkochen.

Äpfel und Birnen

Die Apfelsaison startet mit frühen Sorten wie "Delbarestivale" oder "James Grieve". Sie sind knackig, erfrischend und leicht säuerlich. Frisch vom Baum gepflückt oder im Crumble gebacken - jetzt beginnt die Vielfalt der Apfelzeit. Frühbirnen wie "Clapps Liebling" oder "Williams Christ" haben jetzt ebenfalls Saison. Sie schmecken pur, im Kompott oder als elegante Beilage zu Käse oder Salat.

Trauben

In wärmeren Anbaugebieten beginnt jetzt die Lesezeit. Frühreife Sorten wie "Muscat Bleu" sind süß, kernarm und ideal als Snack, im Salat oder zu Käse. Regional angebaute Tafeltrauben sind ein unterschätztes Highlight im Spätsommer.

Beeren

Im August geht der Beerenreigen in die letzte Runde: Brombeeren sind jetzt besonders süß und dunkelschwarz, Heidelbeeren gibt es weiterhin frisch. Auch Himbeeren und Erdbeeren bleiben unvergleichlich aromatisch.

Melonen

Zwar kein klassisches regionales Obst aus Deutschland, aber in süddeutschen Regionen wachsen vereinzelt auch Wassermelonen und Zuckermelonen. Frisch vom Feld sind sie unglaublich aromatisch und perfekt für heiße Tage.

Mirabellen und Renekloden

Kleine, süße Steinfrüchte mit großem Geschmack: Mirabellen (gelb) und Renekloden (grün oder rötlich) sind zart, saftig und unglaublich süß. Sie schmecken roh, in Kuchen oder als Konfitüre und erinnern an warme Spätsommertage auf dem Land.