Ankara: Säugling und zwei weitere Tote bei Wohnungsbrand

Die Flammen überraschten die Anwohner am späten Abend in einem Wolkenkratzer. Für drei Menschen kommt jede Hilfe zu spät.

Bei dem Wohnungsbrand in Ankara ist auch ein Säugling gestorben. (Symbolbild)

Ankara

Bei einem Brand in einem 26-stöckigen Wohnhaus in der türkischen Hauptstadt Ankara sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter ein dreieinhalb Monate altes Baby. Das Feuer sei am späten Samstagabend im vierten Stock aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Nach ersten Erkenntnissen seien der Säugling und zwei weitere Personen durch die starke Rauchentwicklung gestorben.

Mindestens 39 Menschen hätten eine leichte Rauchvergiftung erlitten, darunter sieben Feuerwehrleute. Die Feuerwehr habe den Brand nach vier Stunden löschen können.