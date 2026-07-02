"American Gladiators": Remake der Kultshow startet im deutschen Fernsehen

Der Streamingdienst Prime Video und der Sender RTL werden in einigen Wochen eine neue Spielshow mit dem Titel "Gladiators - Die Show der Giganten" zeigen. Das Format ist eine modernisierte Neuauflage von "American Gladiators".

Prime Video und RTL lassen die Muskeln spielen. Die beiden Unterhaltungsriesen zeigen sowohl per Stream als auch später im linearen TV "Gladiators - Die Show der Giganten". Das Format basiert auf dem Spielshow-Klassiker "American Gladiators", der vorwiegend in den 1990er-Jahren beliebt war. Vorerst wird es fünf Episoden zu sehen geben, die bereits aufgezeichnet wurden.

Amazons Streamingdienst hat am 2. Juni mitgeteilt, wann es losgehen soll. Ab dem 6. August sind alle Folgen von "Gladiators - Die Show der Giganten" bei Prime Video zu sehen. Bei RTL werden am 4. und 5. September im TV die ersten Episoden gezeigt. Die weiteren Folgen sollen dann immer freitags ausgestrahlt werden. Zudem soll die Show der RTL Studios werden. Die Moderation übernimmt das bekannte "Ninja Warrior Germany"-Ex-Trio Laura Wontorra (37), Jan Köppen (43) und Frank Buschmann (61). Köppen macht bei "Ninja Warrior" mit Anna Fleischhauer (39) und Wolff Fuss (50) weiter.

Darum geht es in "Gladiators"

Schon im vergangenen Jahr war mitgeteilt worden, dass "American Gladiators" in "einer frischen, zeitgemäßen Inszenierung" neu aufgelegt werden soll. Das Prinzip der Show bleibt bei Altbewährtem. Beworben wird das Format in einer aktuellen Mitteilung als "ein spektakuläres Kräftemessen", bei dem insgesamt 17 Gladiatorinnen und Gladiatoren sich in 13 unterschiedlichen Spielen Herausforderern stellen. Hier "Contender" genannt, müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten gegen die "Gladiators" Athena, Giant, Panther, Dragon, Laser, Comet, Phantom, Tornado, Legend, Fire, Hammer, Ice, Titan, Beast, Apollo, Diamond sowie Dynamite beweisen.

Die Contender kämpfen in den Spielen gegen Beast und Co. um Punkte, die ihnen Vorteile für einen finalen Hindernisparcours, den "Eliminator" verschaffen sollen. In insgesamt acht Vorrunden kämpfen je zwei Frauen und zwei Männer als Contender. Im "Eliminator" treten sie direkt gegeneinander an und versuchen das Halbfinale zu erreichen. In einem Finale wird dann der "Gladiators Champion" gekürt.