Gardasee-Villa von René Benko wird leergeräumt: Dort feierte er seinen 40.

Die Benko-Villa am Gardasee wird ausgeräumt, das Luxus-Inventar versteigert: Ausverkauf mit Slipper und Türschild.

Das Imperium des René Benko fällt immer weiter in sich zusammen. Nächstes Kapitel in der Saga um den insolventen Immobilienmogul und Signa-Gründer: Das Inventar der Villa Ansaldi am Gardasee wird versteigert.

Die Signa Holding habe das herrschaftliche Anwesen in Norditalien über Jahre hinweg gemietet, schreibt das für die Versteigerung zuständige und in Österreich ansässige Unternehmen Aurena in einer am Dienstag versandten Pressemitteilung. Die Villa „soll auch von René Benko gern genutzt worden sein - nicht zuletzt im Rahmen seiner 40er-Feier im Jahr 2017 mit zahlreichen prominenten Gästen“.

Norditalienischer Luxus am Gardasee: die Villa von außen. © aurena.at

Nun klebt auf all der Herrlichkeit das Auktionsetikett, selbst das güldene Türschild mit der Aufschrift „Familie Benko“ ist für Souvenirjäger zu haben. Mehr als 1800 Exponate sollen es sein, die zum Verkauf stehen. Schon jetzt sind Gebote möglich, wie Aurena mitteilt.

Wer sich das wohl an den eigenen Eingang schrauben will? © aurena.at

Angepriesen werden etwa „ornamentreiche Spiegel“, ein „King Size Doppelbett“ sowie für den kleineren Geldbeutel „eine Silber-Zigarrenschatulle mit Monogramm ,RB’ sowie eine Ausgabe der Tiroler Tageszeitung zum Geburtstag des Signa-Gründers“ im Jahr 1977. Auch die Türmatte muss weg, ebenso wie die wohl eher für Promipraxen interessante elektrische „Behandlungsliege im Turmzimmer der Villa“.

Schlafzimmer mit Baldachin und Stuck. © aurena.at

Auch Autogrammjäger könnten fündig werden: Das Gästebuch kommt ebenfalls unter den Hammer. Darin finden sich die Unterschriften von Tina Turner, Silvio Berlusconi und Niki Lauda. Oder man greift als Münchner zum „Bayern München-Fußball mit den Unterschriften der Meister-Spieler der Saison 2018/19“.

Badeslipper und Bademäntel

Wer Second-Hand-Kleidung mag, schlägt vielleicht bei den Badeslippern zu oder präferiert „stilgerechte Bademäntel“. Für Weinkenner dagegen ist wohl eher eine Doppel-Magnum Le Pergole Torte Montevertine, Jahrgang 1997, interessant. Kurz: Da ist für jeden was dabei.

Nur mit Küssen zahlen? Hat nicht funktioniert. © aurena.at

Der insolvente Ex-Besitzer hat es derzeit weniger kommod als noch zu Villen-Zeiten: Seit Januar sitzt Benko in der Wiener Josefstadt in Untersuchungshaft. Untreue, Betrug und Bankrott lauten die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an den einstigen Milliardär, zu dessen Imperium in Deutschland die Warenhaus-Kette Galeria gehörte. Auch in München gehörten Häuser wie etwa Oberpollinger dazu.

Besichtigung für Bieter am 5. Juli von 13 bis 16 Uhr, Anmeldung erforderlich unter www.aurena.at. Adresse: Villa Ansaldi, Via XXV Aprile 68, 25019 Sirmione