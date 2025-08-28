AZ-Plus

Abgemagerter Wal auf Sylt erschossen

Ein 3,80 Meter großer Wal wird an der Nordsee-Insel Sylt angetrieben. Nachdem Passanten erfolglos versucht haben, das Tier zurück ins Wasser zu schieben, tötet ein Seehundjäger den Wal.
Der im Watt gestrandete Schnabelwal war abgemagert. Er wurde von einem Seehundjäger erschossen.
Der im Watt gestrandete Schnabelwal war abgemagert. Er wurde von einem Seehundjäger erschossen. © Lea Albert/dpa
Sylt

Ein Seehundjäger hat auf der Nordsee-Insel Sylt einen 3,80 Meter großen Wal erschossen. Das Tier war im Watt bei Munkmarsch angetrieben und bereits in den vergangenen zwei Tagen an der Ostseite der Insel gesehen worden. "Es ist immer im Kreis geschwommen, das deutet auf eine neurologische Störung hin", sagte der Seehundjäger Thomas Diedrichsen der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich um einen Schnabelwal. Das Tier habe orientierungslos gewirkt.

Am Donnerstagmorgen hatten Passanten zunächst versucht, den Wal wieder ins tiefere Wasser zu schieben, allerdings ohne Erfolg. Er wäre ohnehin gestorben - auch ohne die Schüsse, sagte Diedrichsen, nachdem er geschossen hatte. Der Schnabelwal sei stark abgemagert gewesen und habe vermutlich eine Pilzinfektion am Mund gehabt. Nun soll das tote Tier mit einem Radlader abtransportiert werden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

