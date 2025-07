A tavola! Diese drei Rezepte bringen Italienurlaub nach Hause

La dolce Vita für zu Hause: In ihrem Kochbuch "Italia a casa" laden die deutsch-italienischen Schwestern Natalie und Marisa Bruno ein, die Aromen ihrer Familie zu entdecken. Drei Rezepte zum Nachkochen holen Italien direkt auf den Teller.

Wer beim Gedanken an Italien sofort Meeresrauschen, laue Abende und den Duft frischer Pasta in der Nase hat, kann sich freuen: Dieses Urlaubsgefühl lässt sich ganz einfach nach Hause holen. Die italienisch-deutschen Schwestern Natalie und Marisa Bruno, bekannt als "Le Sorelle", teilen in ihrem Kochbuch "Italia a casa" (ZS Verlag) authentische, traditionelle Familienrezepte, die sie von ihren Großeltern gelernt haben. Drei Rezepte zum Nachkochen gibt es hier.

Involtini di melanzane con ricotta e pomodori (Auberginenröllchen mit Ricotta und getrockneten Tomaten)

Zutaten für die Röllchen: 2 Auberginen, Salz und Pfeffer aus der Mühle, 1/2 TL getr. Oregano, ca. 2 EL Olivenöl extra

Für die Füllung: 5-6 Basilikumblätter, 10 sonnengetrocknete Tomaten (in Öl), 250 g Ricotta, ca. 2 EL natives Olivenöl extra, Salz und Pfeffer aus der Mühle, etwas Rucola oder anderen Salat zum Servieren

Zubereitung: Den Backofen auf 210 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und beiseitestellen.

Für die Röllchen die Auberginen putzen, waschen und der Länge nach in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben leicht überlappend auf dem Backpapier anordnen mit Salz, Pfeffer, Oregano und Öl würzen. Im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 20 Minuten backen, bis sie weich und an der Oberfläche leicht goldbraun sind. Abkühlen lassen.

Für die Füllung die gewaschenen Basilikumblätter von Hand zerrupfen. Die Tomaten abtropfen lassen und in kleine Würfel schneiden. Ricotta, Öl, Basilikum und Tomaten in einer Schüssel vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Auberginenscheiben auf die Arbeitsfläche legen und die Füllung darauf verteilen, dann aufrollen. Auf einem Servierteller auf einem Rucola- oder anderen Salatbett servieren.

Risotto al pomodoro con piselli e mozzarella (Risotto mit Tomaten, Erbsen und Mozzarella)

Zutaten: 1 gelbe Zwiebel, ca. 500 ml hausgemachte Gemüsebrühe, 30 g Butter (plus mehr nach Belieben), 320 g Carnaroli-Reis, 50 ml trockener Weißwein, 250 g Passata, Pfeffer aus der Mühle, 150 g tiefgefrorene Erbsen, 40 g geriebener Parmesan, 250 g gewürfelter Mozzarella

Zubereitung: Die Zwiebel schälen und hacken.

Die Gemüsebrühe in einem Topf zum Kochen bringen und anschließend warm halten.

In der Zwischenzeit in einem Topf die Butter schmelzen und die gehackte Zwiebel darin 2 bis 3 Minuten anbraten. Dann den Reis dazugeben und etwa 3 bis 4 Minuten glasig rösten. Anschließend mit dem Weißwein ablöschen. Ständig umrühren, damit der Reis nicht kleben bleibt. Die Passata auf den Reis gießen, die Temperatur erhöhen und weiter rühren.

Ein paar Schöpflöffel Brühe dazugeben, bis der Reis bedeckt ist, und weiter rühren. Anschließend mit Pfeffer würzen. Immer wieder Brühe in den Topf gießen und darauf achten, dass der Reis stets mit Flüssigkeit bedeckt ist. Nicht aufhören zu rühren.

Nach der Hälfte der Garzeit, d. h. nach etwa 10 Minuten, die Erbsen dazugeben. Weiter kochen, dabei nach und nach Brühe dazugeben und beständig rühren, bis der Reis al dente ist (die Mitte sollte sich leicht bissfest anfühlen).

Den Topf vom Herd nehmen, das Risotto mit geriebenem Parmesan bestreuen (etwas zum Garnieren aufheben) und ein paar Butterflocken hinzufügen. 2 Minuten rühren und alles miteinander vermischen. Weitere 2 Minuten ruhen lassen.

Das Risotto mit dem gewürfelten Mozzarella und mit geriebenem Parmesan bestreuen.

Torta della nonna (Mürbeteigkuchen mit Vanillecreme und Pinienkernen)

Zutaten für den Mürbeteig: 200 g Weizenmehl (Type 405, plus mehr für die Form), 100 g Zucker, 1 Ei, Salz, 100 g Butter (plus mehr für die Form), Schale von 1 Bio-Zitrone

Für die Creme: 4 Eigelb, 150 g Zucker, 30 g Mehl (Type 405), 1 Pck. Vanillezucker, 250 ml Milch, 250 g Sahne, Schale von 1 Bio-Zitrone, 150 g Pinienkerne, Puderzucker zum Servieren

Zubereitung: Für den Mürbeteig das Mehl auf der Arbeitsfläche zu einem Häufchen formen und in die Mitte eine Vertiefung drücken. Zucker, Ei, 1 Prise Salz, Butter in Stückchen und geriebene Zitronenschale in die Mulde geben. Alles zügig von Hand zu einem glatten Teig verkneten. Alternativ den Teig in der Küchenmaschine zubereiten.

Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Backform einfetten und bemehlen.

Für die Creme in einem Topf die Eigelbe mit dem Zucker und dem Mehl vermischen. Vanillezucker, Milch und Sahne hinzugeben und unter ständigem Rühren auf dem Herd erhitzen. Die Creme vom Herd nehmen, sobald sie kocht, und mit geriebener Zitronenschale würzen. Die Creme mit Frischhaltefolie abdecken und leicht abkühlen lassen.

Den Mürbeteig auf der bemehlten Arbeitsfläche oder einem Holzbrett groß genug ausrollen, damit die Form damit ausgelegt werden kann. Die Backform mit dem Mürbeteig auslegen, den Rand an der Form festdrücken. Dann die Creme einfüllen. Mit den Pinienkernen bestreuen und den Kuchen im Ofen auf der mittleren Schiene 50 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.

Die Torta zum Servieren mit Puderzucker bestäuben.