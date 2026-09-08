Döm-dödöm, döm-dödömm: Am 9. September 1976 strahlte das ZDF erstmals die Anime-Serie "Die Biene Maja" aus. Ein Klassiker des Kinderfernsehens. Wissenswertes zu dem TV-Hit mit dem berühmten Titellied.

Was ist klein, schwarz-gelb gestreift, ein bisschen frech, stets mutig und abenteuerlustig und hat schon mehrere Generationen von Kindern und Eltern begeistert? Natürlich die Biene Maja. Vor 50 Jahren (am 9.9.1976) war sie das erste Mal als Zeichentrickfigur im deutschen Fernsehen zu sehen. An einem Donnerstagnachmittag kam sie aus ihrer Wabe und flog durchs ZDF-Programm. Die Titelmelodie ist unvergesslich.

Worum geht es in der von 1975 bis 1980 entstandenen Serie?

In der deutsch-österreichisch-japanischen Koproduktion besteht Maja gemeinsam mit ihrem gemütlich veranlagten Kumpel Willi in rund hundert Folgen viele Abenteuer: Sie rettet Grashüpfer Flip aus einer fleischfressenden Pflanze, gerät ins Netz von Spinne Thekla oder hilft dem Tausendfüßler Hironimus aus der Patsche.

Die Biene hat keine Scheu vor der Welt. Ihrem Kumpel Willi, dem Eberhard Storeck (1933-2015) die legendäre näselnde Stimme verlieh, sagt sie oft, wo's lang geht.

In der Folge "Maja und die Heuschrecke" gibt Willi etwa ängstlich zu bedenken: "Man wagt sich nicht an was ran, was man nicht kennt." Das lässt Maja nicht gelten. "Dann bleib eben hier, wenn Du zu feige bist." Als sie sich ohne ihn aufmacht, nimmt sich Willi ein Herz. "Nein, nein, nein. Warte auf mich. Alleine lasse ich Dich da nicht hinfliegen."

Wie viele Folgen der klassischen Serie gibt es?

Zunächst wurden 52 Folgen der Serie gezeigt, 1979 und 1980 kamen je 26 neue Folgen hinzu. Wiederholungen gab es immer wieder. Die Erstausstrahlung der Serie fand in Japan statt - und zwar schon ab April 1975 beim Sender TV Asahi.

Maja und Willi kümmern sich um Grashüpfer Flip. © -/ZDF/Studio 100 Media/dpa

Worauf beruht die Anime-Serie?

Als die Fernsehserie in Deutschland startete, war die neugierige Biene Maja schon 64 Jahre alt: Der Autor Waldemar Bonsels (1880-1952) schrieb 1912 das Buch "Die Biene Maja und ihre Abenteuer". Willi tauchte darin allerdings nicht auf. Bonsels gehört zum historisch nicht kleinen Kreis judenfeindlicher Künstler. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten etwa schrieb er antisemitische Artikel und diente sich in opportunistischer Haltung dem Regime an.

Wie entstand die Serie damals?

Die Zeichentrickserie geht auf Josef Göhlen (1931-2026) zurück, den langjährigen Leiter des ZDF-Kinder- und Jugendprogramms. Er hatte schon den Anstoß für "Wickie und die starken Männer" als Anime-Serie gegeben.

Die Geburtsstunde für die TV-Maja soll 1974 in einem Taxi in München gewesen sein: Göhlen und sein Kollege Herbert Hauk vom Österreichischen Rundfunk (ORF) suchten eine "Wickie"-Nachfolgeserie und konnten Bonsels Witwe überzeugen, dass Maja als Trickserie gut funktionieren würde.

Der Cartoonist Marty Murphy (1933-2009) und sein Team entwickelten in Los Angeles die Drehbücher, in Japan (bei Nippon Animation in Tama bei Tokio) wurde gezeichnet. Die Serie sei anfangs oft als Kitsch kritisiert worden, erzählte Göhlen einmal der Nachrichtenagentur dpa. "Damals musste man die Kinder im Fernsehen erziehen, das wollte ich partout nicht. Ich wollte sie unterhalten in einem guten Sinne." Und Göhlen sagte auch: "Die Figur ist nicht nur lieb und nett, sondern hat viele Attitüden, die auch Pippi Langstrumpf hat."

Foto von 2001: Damals trat Karel Gott mit Maja und Willi in einer Biene-Maja-Geburtstagsshow auf. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Was hat es mit dem berühmten "Biene Maja"-Titellied auf sich?

Die Serie ist kaum vorstellbar ohne den Titelsong, einen Ohrwurm und Partyklassiker, den einst Karel Gott mit seinem metallisch klaren und zugleich strahlend warmen Tenor unverwechselbar intonierte. "In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit."

Der tschechische Sänger sah den Erfolg des Evergreens nicht voraus. "Ich habe überhaupt nicht geahnt, wie populär das Lied in Deutschland werden würde", sagte der 2019 mit 80 Jahren gestorbene Sänger einmal der Deutschen Presse-Agentur. "Von da an konnte keines meiner Konzerte in Deutschland ohne es auskommen."

Zur Interpretation des Liedes durch Gott soll es eher zufällig gekommen sein. Er habe zufällig seinen Freund, den Komponisten Karel Svoboda, getroffen, so Gott. "Er hat mich gefragt: Was machst Du heute Nachmittag? Und ich habe geantwortet, dass ich einen Kaffee trinken gehe." Stattdessen führte der Weg ins Studio. "Die Aufnahme ist uns so hervorragend gelungen, dass wir in einer halben Stunde fertig waren."

Svoboda (1938-2007) schuf auch die eingängige Musik des Kult-Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und das populäre, von Mary Roos gesungene Intro-Lied der Zeichentrickserie "Pinocchio" (Zitat: "Kleines Püppchen, freches Bübchen, wo hat man Dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen...").

Was macht den Erfolg der Serie "Biene Maja" aus?

Die Geschichten rund um Maja stehen schon immer für Offenheit, Toleranz und ein respektvolles Miteinander - so formuliert es Michael Stumpf, der heute der Hauptredaktionsleiter ZDF Kinder und Jugend ist. "Majas Klatschmohn-Welt ist bunt und vielfältig. Hier darf jede Figur so sein, wie sie sein möchte. Gerade darum ist das Format heute immer noch so aktuell."

Wie wird das 50. Jubiläum der Zeichentrickserie gefeiert?

Das ZDF und der Kinderkanal KiKA feiern den Klassiker mit allerhand Angeboten im TV und Streaming. Fans der klassischen Anime-Serie werden beim Sender ZDFneo bedient. Der Spartenkanal wiederholt seit 28. August in chronologischer Reihenfolge montags bis freitags - morgens früh ab halb sieben - jeweils zwei Folgen der ersten Staffel. Es handelt sich um die erste Ausstrahlung der Originalserie im deutschen Free-TV seit rund 14 Jahren. Die Folgen von je rund 25 Minuten Länge kommen anschließend jeweils ins ZDF-Streaming-Portal und sind dort ein paar Wochen abrufbar.

Zwischen 2013 und 2017 entstand eine modernisierte Neuauflage des Maja-Stoffs als computeranimierte Serie. Der 3D-Version, für die Helene Fischer das Titellied einsang, fehlt aber nach Ansicht vieler Fans der Charme der 70er-Jahre-Version. Viele Episoden davon sind beim ZDF online verfügbar.